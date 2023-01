Ile Maurice: Rentrée - Soulagement pour les parents et excitation pour les enfants

Les admissions en Grade 1, 7 et 10 se sont déroulées sans anicroche, hier. Si les visages étaient quelque peu crispés à l'arrivée devant les portes des établissements scolaires, parents et enfants en sont ressortis avec des sourires à la mi-journée.

La pluie n'a pas joué les trouble-fêtes à Curepipe. Devant l'école primaire de La Confiance RCA, les pleurs sont de moins en moins audibles. "Avec le passage par l'école maternelle, les petits n'ont plus cette peur de rester sans les parents, et c'est le cas pour mon fils Nolan", confie Benoit Isabelle, qui ajoute que son fils pourra compter sur la présence de ses petits camarades de la maternelle. "On a vu sa salle de classe. Et puis, il pourra compter sur la présence de son grand frère Yohan qui est déjà admis à cette école."

En voyant sa petite Tiana faire ses premiers pas, Rajiv Rajauna ne peut s'empêcher de remonter dans le temps et de repenser à sa propre expérience à l'école primaire. "Aujourd'hui, les enfants sont mieux préparés que nous." Son épouse et lui ont apprécié comment les enseignants et le responsable d'école les ont mis à l'aise. "Je pense qu'elle va s'adapter petit à petit. Les responsables de l'administration nous ont bien encadrés, nous et notre petite fille. De bon augure pour cette nouvelle année."

Un peu plus loin, c'est Saniyah Mungroo que nous rencontrons au Collège Royal de Curepipe. Elle est admise en Grade 10. "Cela a été une très bonne expérience, et tous ont été très accueillants. Venir dans ce nouveau collège, c'est un challenge pour moi." Ancienne collégienne de la Doha Academy, c'est un dépaysement total pour la jeune fille, mais son objectif est d'avoir de meilleurs résultats. "Je vais prendre les sciences comme matière principale." Pour cette habitante de Camp-Diable, le plus important est de se concentrer dans les études et de ne pas se laisser distraire. "J'ai toujours eu envie de venir dans ce collège. Et je suis prête pour cette nouvelle expérience."

De son côté, Shreya a été admise en Grade 7 à la SSS Ébène. De nature timide, elle confie néanmoins qu'elle est contente d'appartenir à ce nouveau collège où elle espère entamer ses études sans problème. En ce premier jour, ce ne sont pas les professeurs qui ont le plus parlé, mais surtout les policiers de la Brigade pour la protection de la famille et de l'ADSU. "Ils ont mis l'accent sur l'utilisation des portables au collège, sur ce qu'il ne faut pas faire. Également, ils ont parlé de la drogue." Sa mère Yovana, qui était à ses côtés en ce premier jour, est heureuse pour sa fille. "Ma deuxième a été admise en Grade 10 au Collège Royal de Curepipe, même si j'aurais préféré qu'elle soit au Queen Elizabeth College. Avant, elle fréquentait la Renganaden Seeneevassen SSS." À savoir que plus de 30 000 écoliers et collégiens ont fait leurs premiers pas dans les nouvelles institutions de Maurice et de Rodrigues hier.