Madagascar: Présidentielle - Le RMDM fait corps derrière Ravalomanana

La coalition d'opposition, RMDM, a présenté ses vœux du Nouvel An à son président, Marc Ravalomanana, lundi. Ses membres ont plébiscité sa candidature à la présidentielle.

Sauver Madagascar". Tel est le mot d'ordre affirmé par Marc Ravalomanana, président national du parti "Tiako i Madagasikara" (TIM), et chef de file de la coalition d'opposition RMDM. Ce leitmotiv, selon ses dires, est le liant des différentes entités qui composent cette formation politique. Dans cette optique, à entendre les différents discours de lundi, le RMDM mise sur l'ancien président de la République comme porte-étendard à la course à la magistrature suprême.

Le boss du TIM affiche sans ambages ses ambitions politiques. Celle de reconquérir la présidence de la République. Il a ainsi démarré cette année électorale sur les chapeaux de roue. Il enchaîne ainsi les rendez-vous et sorties politiques. La dernière en date est la présentation des vœux de la coalition RMDM à son domicile à Faravohitra, lundi. Le lieu et le scénario de l'événement confirment le statut de patron de Marc Ravalomanana au sein de cette alliance d'opposition.

Un scénario qui a quelque peu décontenancé quelques-uns des représentants du parti "Hery vaovao ho an'i Madagasikara" (HVM), présents à Faravohitra. Certes, le HVM et le TIM roulent ensemble depuis plusieurs mois au sein du RMDM. Seulement, jusqu'à l'heure, les Bleus tablent toujours sur l'idée d'aligner leur propre candidat à la course à la magistrature suprême. Pour les "dignitaires" du RMDM qui ont pris la parole lundi toutefois, il n'y a plus de doute. Ils ont plébiscité la candidature de Marc Ravalomanana à l'élection présidentielle.

L'événement à Faravohitra d'autant plus a été organisé pour la présentation des vœux du Nouvel An des membres du RMDM à leur président. C'est un Marc Ravalomanana en taille patron qui a donc tenu l'allocution finale qui a marqué le climax du rendez-vous. Il a martelé le leitmotiv selon lequel "nous tous ici avons différents points de vue, mais une chose nous rassemble. Nous voulons sauver Madagascar".

Non à une Transition

Sans ambages, l'ancien Président a affirmé que l'objectif "est la conquête du pouvoir" Il affirme qu'il compte concrétiser ce but "dans la légalité". Soulignant que lui et par conséquent le TIM et le RMDM sont contre toute idée d'une transition qui pourrait reporter la présidentielle. Marc Ravalomanana martèle pourtant, "nous maintenons l'exigence d'une réforme des lois électorales. La liste et les structures électorales actuelles ne permettent pas d'avoir des élections crédibles". Une certaine incohérence est notée dans le discours du patron du TIM, toutefois. Pour certains hauts parleurs du RMDM justement, le moyen de parvenir à la réforme des textes électoraux et structures électorales passe par "une concertation nationale". Un processus qui, dans la tête de certains, mènera à une redistribution des sièges au sein du pouvoir Exécutif. Tambouriner l'absence de fiabilité du cadre juridique des élections et des entités électorales pourrait être une manière de préparer l'opinion à d'éventuelles contestations, le cas échéant. "Nous allons prendre le pouvoir de façon légale. S'ils ne l'acceptent pas, ce sera une autre paire de manches", lance en effet Marc Ravalomanana. À entendre les discours à Faravohitra, l'ancien chef d'État et le RMDM sont confiants quant à une victoire à la présidentielle.

Les orateurs du RMDM se sont appliqués à pilonner les défaillances de gouvernance en soulignant les multiples difficultés socio-économiques. La conjoncture offre des multitudes d'arguments pour acculer le pouvoir. À ce dernier de démontrer qu'il est à la hauteur du défi et faire mentir ses détracteurs.