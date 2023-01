Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Janvier 2023

Mali : Nouvelle constitution- Les partisans de l’Imam Dicko refusent

Les sympathisants de l'Imam Mahmoud Dicko s'opposent à l'élaboration d'une nouvelle Constitution par les autorités transition malienne. La Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko (Cmas) et d'autres associations religieuses, ont publié une déclaration, le lundi 9 janvier 2023, demandant au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de renoncer à l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Pour les signataires de cette déclaration, « ce n'est pas une nouvelle Constitution qui peut aider le Mali à sortir de la crise multidimensionnelle qu'il connaît depuis de nombreuses années ». Selon eux « les causes et la source de la pérennisation de mauvaises élections, de la mauvaise gouvernance, de l'impunité, du népotisme, de l'insécurité et du délitement de l'État se trouvent ailleurs que dans la Constitution du 25 février 1992 ». La junte disqualifiée Les partisans de l'Imam Dicko rappellent à Assimi Goïta qu'il n'a aucun pouvoir pour procéder à une modification constitutionnelle par un référendum alors qu'il n'est pas élu par le peuple. (Source : journal du Tchad)

Côte d’Ivoire : Affaires militaires- Après leur retour de Bamako, les 49 soldat en pise en charge psychologique

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a rendu visite à ces soldats à Assinie, une cité balnéaire située à 104 Km au Sud-Est d’Abidjan.M. Téné Birahima Ouattara était « ce mardi 10 janvier 2023, à Assinie, aux (côtés des) 49 soldats précédemment retenus au Mali, où ils sont pris en charge par des spécialistes en réarmement moral de l’armée de Côte d’Ivoire au point de vue psychique et physique », selon une note du ministère.Le président de la Transition, chef de l’Etat du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accordé le vendredi 6 janvier 2023 la grâce avec remise totale de peines aux 49 soldats ivoiriens condamnés par la justice malienne pour « crimes d’attentat et de complot contre le gouvernement ».( Source : presse locale)

Burkina Faso : Présumée présence de Wagner au Burkina- La réaction d’une Secrétaire d’Etat Française

En fin de séjour à Ouagadougou, Chrysoula Zacharopoulou s’est exprimé sur les manifestations contre la présence de l’armée française au Burkina. Devant des journalistes, le mardi 10 janvier 2023, la Secrétaire d’Etat française n’a pas souhaité parler de la supposée venue ou présence du groupe paramilitaire russe Wagner au Burkina Faso.« Je ne suis pas venue ici pour parler des hypothèses, je ne suis pas venue parler à la place des autorités. Mais je dis que chaque choix à ses conséquences », a affirmé Chrysoula Zacharopoulou. Plusieurs partenaires soupçonnent les autorités de la transition de vouloir faire appel aux mercenaires russes. Selon nos confrères de Jeune Afrique, jusqu’à 500 hommes de Wagner pourraient bientôt rallier Ouagadougou.

Sénégal : Insécurité routière- 22 mesures pour lutter contre

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à Apa titrent principalement sur la vingtaine de mesures prises la veille, lors du conseil interministériel sur la sécurité routière, après le tragique accident de Kaffrine (centre) qui a fait officiellement dimanche 39 morts et 100 blessés.Vox Populi note que le conseil interministériel sur la sécurité routière a adopté lundi « 22 mesures pour en finir avec +l'hécatombe+ routière ». Désormais, il n'y a « plus de transports interurbains de 23h à 5h du matin » et le « port de casque (est) obligatoire pour les 2 roues » alors qu'on va « vers l'interdiction de l'importation des pneus d'occasion ». Pour renforcer ces mesures, le journal fait état de la « mise en place d'une structure autonome multisectorielle chargée de l'application rigoureuse des dispositions du code de la route ». « Nous serons sans concession avec ceux qui contreviennent aux règles édictées. Ce terrible accident qui a frappé notre pays doit déclencher une prise de conscience pour renforcer les mesures de prévention et de sécurité », a dit Premier ministre Amadou Ba, présidant hier ce conseil interministériel où « vingt-deux commandements » ont été pris d'après EnQuête.( Source :Apa)

Guinée : Procès du 28 Septembre - Capitaine Moussa perd son sang- froid

Le capitaine Moussa Dadis Camara est paru très nerveux ce mardi 10 janvier 2023, lors de son interrogatoire. L’ancien chef de la junte digérait mal certaines questions des avocats de la partie civile. Pas d’une fois, il a montré des signes d’agacement. Le président du tribunal Ibrahima Sory 2 Tounkara lui a demandé à maintes reprises de clamer. L'ancien chef de la transition de 2008-2010 a perdu son sang-froid, se laissant emporter par la colère. Le premier accrochage a eu lieu entre lui et Maître Halimatou Camara, avocate de la partie civile. (Source : africaguinee.com)

Rdc : Kongo Central- 20 agents et cadres de l’OEBK reçoivent leur décompte final

Selon Acp, vingt agents et cadres de l’Organisation pour l’équipement Banana-Kinshasa (OEBK), ont reçu samedi dernier, leur décompte final des mains du ministre intérimaire des Transports, voies de communication et désenclavement, Marc Ekila, au cours d’une cérémonie de mise à la retraite organisée à Matadi. « En République démocratique du Congo, aller en retraite a souvent été considéré comme être envoyé à la mort. Cependant, par la volonté du Chef de l’État Félix Tshisekedi, le contexte a changé et a permis de célébrer le travail abattu durant toute une carrière de ces dignes fils de la Rdc», a laissé entendre le ministre intérimaire des Transports et voies des communications, Marc Ekila, qui a remis aux retraités leur décompte final et un congélateur.

Centrafrique : Préservation du Fcfa- Le Fmi encourage à stopper la cryptomonnaie

Le Fonds monétaire international (Fmi) encourage la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) à stopper la cryptomonnaie lancée en 2022 par la République centrafricaine (Rca). C’est ce qui ressort, entre autres, du conseil d’administration du Fonds monétaire international (Fmi) tenu à Washington le 20 décembre 2022. « Les administrateurs encouragent les autorités nationales et régionales de la Cemac à régler de manière coopérative l’incohérence entre la législation de la République centrafricaine sur les cryptomonnaies et la Convention de la Cemac », lit-on dans le communiqué final de travaux. Le même document poursuit : « Ils incitent fortement les autorités régionales à renforcer la coordination afin d’améliorer la capacité de réglementation des actifs numériques, dans le but de préserver la monnaie unique, de gérer les risques et de protéger les consommateurs, tout en permettant les innovations légitimes ». (Source : abangui.com)

Maroc : Participation au Chan en Algérie- Le Maroc se prononce ce mercredi

Selon Hespress FR, après avoir réclamé l’ouverture de l’espace aérien depuis le Maroc vers l’Algérie pour pouvoir transporter les joueurs nationaux participant au Chan, la Fédération royale marocaine de Football (Frmf) devrait annoncer sa décision ce mercredi.La Frmf avait saisi la Caf qui organise la compétition des joueurs locaux pour demander l’ouverture de l’espace aérien algérien (fermé par l’Algérie avec la rupture unilatérale des relations diplomatiques).

Bamba Moussa