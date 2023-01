Congo-Kinshasa: Eufkin/Lukunga - Le match Etoile de Binza contre New US Kintambo stoppé

Les germes de la violence dans le football à Kinshasa demeurent vivaces, surtout lors des rencontres des divisions inférieures sur différents terrains de la capitale où la sécurité des joueurs et des arbitres n'est aucunement assurée.

Les ententes urbaines de football de Kinshasa (Eufkin) mettent rarement en place le dispositif sécuritaire lors de leurs matches. Le 5 janvier sur le terrain de football du camp militaire Badiadingi, dans la commune de Mont-Ngafula, la formation de l'Etoile de Binza, actuel leader du championnat avec 29 points, recevait celle de New US Kintambo, 10e avec 17 points, en match de la 14e journée du championnat de l'Eufkin/Lukunga. Le match malheureusement ne s'est pas achevé à la suite d'un incident ayant occasionné des blessures d'un joueur de New US Kintambo, au moment où les deux équipes étaient à égalité d'un but partout.

Membre du comité de New US Kintambo, Daddy a fait le récit de l'incident : " Le coup d'envoi du match a été donné à 13h30. Nous avons inscrit notre but à la 13e min de jeu. L'adversaire a égalisé à la 70e. La partie a été équilibrée avec des actions offensives de part et d'autre. On jouait les temps additionnels, notamment la 90+5e min car l'arbitre devrait récupérer 10 min, il y avait déjà de la tension dans l'air. L'Etoile de Binza tenait à remporter le match pour conforter sa place de leader. Un joueur de nos joueurs, touché, était en dehors du terrain. Un membre du comité de l'Etoile de Binza, un certain Prince Ngindu, a commencé à menacer notre joueur blessé jusqu'à l'agresser. Le joueur est rentré dans le terrain pour chercher la protection auprès des siens ".

Il a expliqué que c'est à ce moment-là que le terrain a été envahi par les joueurs adverses et leurs supporters, tabassant tout celui qui était de New Us Kintambo. Le désordre a été ainsi total.

Pour sa part, l'Etoile de Binza rend responsable New US Kintambo d'avoir créé ce désordre. Un de ses membres ayant requis l'anonymat explique: " L'équipe adverse a occasionné ce trouble à partir d'une petite incompréhension. Leur joueur était dehors, touché. Et j'ai juste voulu l'aider à revenir sur l'aire de jeu. Je lui ai juste dit qu'il était dehors et devait attendre que l'arbitre le fasse entrer. J'ai voulu l'aider à se relever et c'est à cet instant qu'un de leurs joueurs a quitté le banc de remplaçants et a foncé sur nous, me jetant de la poussière dessus... Il n'y a eu aucun problème d'insécurité parce qu'il ne restait que 2 ou 3 min avant la fin du match. L'équipe adverse a apparemment souhaité cet incident ".

Notons que New US Kintambo a introduit des correspondances auprès des instances de football, notamment l'Eufoot de Kintambo et la Fédération congolaise de football association. L'on attend donc la décision de ces entités sportives qui, toutefois, devraient au préalable penser à mettre en place un dispositif sécuritaire lors des matches, souvent à risque et émaillés des troubles, sur différents terrains de football de la capitale. Ces imperfections remettent en question la gestion des Ententes urbaines de football à Kinshasa.