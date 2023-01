Congo-Brazzaville: Evens Mab renaît à travers "Renaissance"

Disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement, en version audio et vidéo, "Renaissance" est un single d'un autre genre musical que celui qu'Evens Mab utilise habituellement.

"Rebirth" ou "Renaissance" est un nouveau projet pour un nouveau registre artistique, un nouveau thème qu'aborde Evens Mab, de son vrai nom Evens Mabanza. A travers "Renaissance", il parle de son grand retour dans les arènes musicales après une absence de trois ans. En effet, le dernier morceau composé par Evens Mab date de 2019, il s'agit de la chanson "Elikia". Après la sortie de cette chanson qu'il a composée dans son genre habituel qui n'est autre que le jazz, Evens Mab s'était rendu en France, où il prête actuellement sa voix et sa guitare aux côtés de l'artiste de renommé internationale Pascal Lokua Kanza avec qui il collabore.

"Renaissance" est un projet gospel qu'il a réalisé après avoir ressenti le besoin de naître à nouveau avec sa musique, et de se prêter à un nouveau genre musical. Il lancera d'autres singles qui seront dans son style habituel, le jazz.

Pour la petite histoire, Evens Mab, originaire de la République du Congo, s'est plongé dans la musique dès l'âge de 7 ans. Son initiation s'est effectuée à la maison et c'est à l'église qu'il a eu l'opportunité d'affiner son talent musical précoce. Repéré par les membres de sa paroisse, il est devenu rapidement un élément essentiel des animations musicales qui ponctuent les messes congolaises, se voyant confier les percussions, la flute et la trompette avant de prendre l'instrument qui ne le quittera plus : la guitare.

La sphère musicale de son pays lui a tendu alors les bras, à commencer par Rido Bayonne qui l'a invité au chœur de Rido en 2006. Les projets se sont enchaînés jusqu'à Mavula Jazz, qui l'emmènera en Guinée équatoriale à l'occasion du sommet de l'Union africaine, sur invitation particulière du président de la République, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Suite à la séparation de ce groupe en 2013, Evens Mab a décidé de poursuivre une carrière solo, riche en expériences et en collaborations. La seule année 2017 l'a vu monter et diriger un projet de dix-huit musiciens, intitulé le " Bantu Jazz " et accéder aux demi-finales de l'émission "The voice Afrique francophone". Depuis 2019, il vit en France.