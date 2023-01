Congo-Brazzaville: Education - Le processus de révision des programmes évolue normalement

Le coordonnateur du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased), Calixte Kolyardo, a indiqué le 10 janvier que la " Commission de curricula ", chargée de la production des programmes éducatifs a terminé leur élaboration.

Une équipe composée des enseignants d'université est présente pour la relecture, a dit Calixte Kolyardo, peu avant la clôture de l'atelier de révision des programmes du secteur de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation.

Selon lui, le processus de révision des programmes au primaire a porté sur les classes de CP1 et CP2, en mathématiques, français et sciences. Au collège, il a concerné les classes de 6e et 5e en mathématiques, français ainsi qu'en sciences de la vie et de la terre.

Après cette étape, a-t-il poursuivi, s'en suivra la mise en conformité éditoriale par une équipe de consultants en édition avant l'impression des cahiers d'activité et des programmes éducatifs, avec une formation préalable des enseignants pour le maniement des nouveaux programmes et la distribution des supports.

" Le processus se poursuivra avec les classes de CE1, CE2, CM1, CM2 et au collège avec les classes de 3e et 4e en mathématiques, français et en sciences de la vie et de la terre ", a-t-il précisé.

Par ailleurs, le coordonnateur a rappelé que le Praased est un projet du gouvernement, financé par la Banque mondiale. L'objectif est de développer et d'accroître le rendement scolaire primaire, secondaire et au premier degré afin d'améliorer certains systèmes de gestion.

Le projet est mis en œuvre notamment à travers trois composantes dont la première a pour objectif de procéder à la révision des programmes. Notons que le processus de révision des programmes éducatifs, débuté en 2019, vient à point nommé car le système congolais devient caduc.

Le programme a été de former plus de 10 069 enseignants et des inspecteurs du secteur public et autres agents. Le processus s'est poursuivi avec l'impression des supports pédagogiques et les cahiers d'activité. Au total, 741 cahiers d'activité ont été distribués aux enseignants.

Pour l'exécution de ce programme, les difficultés rencontrées ont été la non-acceptation des nouveaux programmes, les statistiques des personnes à former et les élèves bénéficiaires des cahiers d'activité.