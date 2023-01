Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - La cellule de saisie des opérations budgétaires inaugurée

La remise au chef d'état-major général adjoint, le général René Boukaka, des clés de la cellule de saisie des opérations budgétaires, symbolisant ainsi la réception officielle de cette salle, a été faite par le directeur général de l'administration et des finances (DGAF) en charge du programme de soutien " Pilotage des politiques de la défense nationale ", donc du sous-programme " Gouvernance administrative ", le commissaire de 1ère classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara.

La livraison de cette structure s'inscrit dans le cadre de la matérialisation, de la déconcentration de la fonction d'ordonnateur vers les ministères sectoriels induite par la réforme qui s'est traduite par la dotation du ministère de la Défense nationale d'une salle équipée, dédiée aux opérations de saisie du budget. Cependant, prenant en compte la spécificité de ce ministère qui comprend seize sections budgétaires, avec l'accord du ministre, il a été décidé la mise à disposition d'une deuxième salle de saisie dans les locaux du grand quartier général au profit des personnels de l'état-major général, l'EMAT, l'EMAIR, l'Emmar, le Comlog ainsi que le Comec.

Cette initiative a pour but de désengorger la seule salle de la DGAF et de permettre au ministère de jouir d'une plus grande sécurité avec deux sites fonctionnels.

" Dans le cadre de l'exécution des instructions du ministre de la Défense découlant de la réforme initiée par la loi organique 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances, l'action de la DGAF a été guidée, au même titre que les autres structures organiques, par la mise en œuvre des préceptes et principes tendant à matérialiser l'avènement du budget-programme au sein du ministère de la Défense nationale. Ainsi, plusieurs étapes ont été nécessaires pour la mise en application de cette réforme qui impacte profondément le fonctionnement et le mode de gestion de l'outil de défense ", a déclaré le commissaire de 1ère classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara.

Il a aussi rappelé que dès l'année 2014, il a fallu structurer le département en cinq programmes homogènes et cohérents traduisant la politique sectorielle de la défense de la République du Congo. Ce travail a pu se faire avec l'appui du Centre régional d'assistance pour l'Afrique centrale à l'initiative du Fonds monétaire international. Dans ce nouveau cadre organisationnel, le DGAF a assuré, dans un premier temps, la migration du budget de fonctionnement du ministère de la Défense nationale du mode moyen en mode programme et la vulgarisation du nouveau Système intégré de gestion des finances publiques, dans un second temps.

En effet, cette cellule s'articule autour d'une salle, spécialement aménagée en vue d'offrir les meilleures conditions de travail aux équipes techniques mises en place. Elle est dotée d'un équipement informatique de très bonne qualité, avec des performances techniques de très haut niveau permettant d'accomplir de différentes opérations de manière efficace et sécurisée.

Réceptionnant les clés, le général René Boukaka s'est exprimé en ces termes : " Comme nous le savons tous, jusqu'à présent le ministère de la Défense nationale n'était doté que d'une salle qui se trouve à la DGAF. Donc, pour permettre une grande flexibilité, cette deuxième salle a été réfléchie et va être mise à disposition du ministère de la Défense ".