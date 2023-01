Congo-Kinshasa: Visite du pape François en RDC - Les dix moments forts à retenir

Dans trois semaines, le pape François se rendra en République démocratique du Congo (RDC) pour la première fois et y célébrera une messe devant plus d'un million de fidèles, selon les prévisions des organisateurs.

Lors de ses vœux du Nouvel An présentés aux 183 membres du corps diplomatique accrédités près le Saint-Siège, le 9 janvier, il s'est réjoui de se rendre " enfin " en RDC, selon Deogratias Ndagano, ambassadeur de la RDC près le Saint-Siège. Voici dix moments à retenir sur cette visite du souverain pontife en terre congolaise.

Dates et lieu

Le pape François séjournera uniquement à Kinshasa, du 31 janvier au 3 février. L'évêque de Rome ne se rendra plus dans l'Est du pays. À son arrivée le 31 janvier, il ira au Palais de la nation à bord de sa papamobile, où il sera reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et y rencontrera les autorités, la société civile ainsi que le corps diplomatique. Il y prononcera un discours.

Visite historique

Cette visite papale en RDC interviendra 43 ans après celle du pape Jean-Paul II, le 2 mai 1980.

Les raisons de la visite

Selon Mgr Balestrero, Nonce apostolique en RDC, la visite du pape François s'explique par le fait que ce pays est le premier en Afrique ayant le plus grand nombre de fidèles catholiques et le sixième au monde. La RDC est également le pays du premier évêque noir du continent africain, Mgr Dom Henrique Ne Kinu A Mvemba, né en 1495 et mort en 1531.

Thème de la visite

"Tous réconciliés en Jésus-Christ "

Message

A en croire Mgr Balestrero, le Saint-Père apporte sa bénédiction et un message de paix, appelant les Congolais à se réconcilier pour délivrer les autres compatriotes qui vivent dans la souffrance, particulièrement les victimes des conflits.

Sites retenus pour les activités du pape

Six sites ont été retenus pour les onze événements de la visite du pape : le Palais de la nation, le Stade des martyrs, la cathédrale Notre-Dame du Congo, la Nonciature apostolique, le siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'aéroport de Ndolo.

Date et lieu de la messe

La messe du pape aura lieu le 1er février à l'aéroport militaire de Ndolo. 850 000 m2 du site disposant de trente-quatre voies d'accès vont être compartimentés en trente zones pour accueillir les fidèles, la sonorisation, les écrans géants et une tribune de 1 440 m2, dotée d'un ascenseur, la plus grande tribune jamais réalisée en RDC.

Rencontre avec des victimes de guerre

En dehors des autorités politiques de la RDC et de l'Eglise, le pape rencontrera, le 1er février, des victimes des violences dans l'Est du pays et des représentants de certaines œuvres caritatives. Il avait reçu, le 9 décembre dernier au Vatican, le Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018.

Le 2 février

Le pape rencontrera les jeunes et les catéchistes au Stade des martyrs dans la matinée. L'après-midi, il participera, à la cathédrale Notre-Dame du Congo, à une rencontre de prière avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes, avant de s'entretenir en privé avec les jésuites du Congo.

Le 3 février

Avant de quitter la RDC, le pape s'entretiendra avec les évêques congolais au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo.