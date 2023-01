Sénégal: Solidarité avec les accidentés de Kaffrine - Rush des donneurs au Centre national de transfusion sanguine

Le Centre national de transfusion sanguine (Cnts) a enregistré, hier, des dizaines de personnes venues donner de leur sang en solidarité aux victimes de l'accident à Kaffrine qui a coûté la vie à près de 40 personnes.

Elle court dans tous les sens. En " basket " et " un jacket noir " qui la protège contre la fraicheur du matin. Awa Diack distribue des fiches aux donneurs de sang venus de plusieurs coins et recoins de Dakar. Ils sont venus dans l'espoir de sauver des vies des personnes victimes d'accident sur la route de Kaffrine. Awa Diack qui souffre d'une maladie qui l'empêche de donner du sang a sacrifié sa matinée du 9 janvier pour venir au Centre national de transfusion sanguine (Cnts). Elle passe des coups de fil de gauche à droite pour appeler ses amis à venir donner de leur sang. " C'est le peu que je puisse faire. Pour des raisons de santé, je ne peux pas donner de mon sang. Ce serait bien que les gens viennent le faire à ma place ", dit-elle, ajoutant que : " Vivre ensemble, c'est entraider. Des gens en ont besoin, dans les hôpitaux, où il y a un problème récurrent de manque de sang ". De belles histoires racontées par ces personnes venues des quatre coins de Dakar. Khady Guèye a préféré interrompre son jeûne pour venir sauver des vies à travers le geste de don de sang. " Ce matin (hier) en écoutant une radio de la place, j'ai entendu l'appel de don de sang. J'ai dû rompre mon jeûne pour venir ici donner de mon sang, puisque, il y a des gens qui sont dans le besoin. Nous sommes tous parents au Sénégal. C'est un devoir pour moi de venir en aide aux blessés ", explique-t-elle.

Élan de solidarité

Cet élan de solidarité s'est manifesté hier au Cnts. Ils sont plus d'une centaine de personnes à venir donner de leur sang. La salle d'attente était trop petite pour accueillir tout ce monde. Chacun avait en tête l'accident macabre qui a tué près de 40 personnes au moment du don. " Je suis venu faire preuve de solidarité à l'endroit de nos compatriotes fauchés dans le violent accident au centre du pays. Je voudrais encourager celles et ceux qui ont plus de 50 kilogrammes et qui ont des maladies particulières. C'est une manière de montrer leur solidarité ", lance l'honorable député Guy Marius Sagna. Il appelle les donneurs à ne pas fléchir et à revenir dans les jours qui viennent faire ce geste qui sauve des vies. Des Dakarois n'ont pas hésité à donner un peu de leur sang. Mbacke Seck est un assistant social qui a fait amener toute sa famille au Cnts. " Depuis 1988, je suis un donneur. Il y a quelques années, j'ai initié les membres de ma famille à donner régulièrement de leur sang. Les situations particulières font que les besoins en sang sont énormes ", souligne notre interlocuteur. Il estime que c'est une occasion pour avoir un stock suffisant puisque dans deux mois, nous allons vers le ramadan. Il y aura aussi une raréfaction des donneurs. " Il faut qu'on se mobilise et qu'on vienne pour être solidaires avec les blessés de cet accident et avec l'ensemble des malades qui sont dans les hôpitaux qui ont un besoin criant de sang ".

Affluence record

Les donneurs ont dû faire preuve de patience et attendre leur tour pendant plusieurs heures. En moins de deux tours d'horloge, plus d'une centaine de généreux donneurs, inscrits sur les feuilles de présence, ont parvenu à donner ce précieux liquide. Cela représente plus de sang que l'on donne en temps normal au Centre national de transfusion sanguine qui a dû mobiliser exceptionnellement 4 médecins au lieu d'un seul qui assurait habituellement le service. " Il y a une forte influence depuis ce matin. Nous avons recensé plus de 100 donneurs. Les gens arrivent pour aider les blessés ", renseigne Ousmane Mbaye, le président de l'Association nationale des donneurs bénévoles de sang du Sénégal (Andobes) Dakar. Après l'accident qui a ému tout le pays, les associations de donneurs ont coordonné leurs actions pour remplir plusieurs poches de sang. El Hadj Souleymane Diallo, secrétaire général de l'Association sénégalaise des donneurs universels de sang et ses amis étaient aussi au centre de transfusion sanguine. " Nous voulions nous rendre sur Kaffrine, mais on nous a conseillé de venir au Cnts. À partir d'ici, ils pourront acheminer les poches à temps réel. On a fait la coordination par WhatsApp. On a appelé les autorités du centre qui nous ont demandé de venir ", souligne-t-il. Le président de l'Andobes de Dakar, Ousmane Mbaye, qui oriente et aide les donneurs à remplir les fiches. Il est submergé par les questions des donneurs. " Habituellement, pour atteindre un grand nombre de donneurs, il fallait attendre 12 heures. Le matin, en temps normal, c'est par compte-goutte que les donneurs viennent. Avec cet appel de solidarité, nous avons enregistré une affluence record ", constate M. Mbaye qui ajoute " d'habitude, on utilisait une seule salle de prélèvement. Mais vu l'affluence notée, on a utilisé d'autres salles pour cela ".

592 poches de sang collectées au Cnts...

Des Dakarois ont répondu massivement, hier, à l'appel des autorités sanitaires en venant donner de leur sang en solidarité aux personnes victimes d'accident sur la route de Kaffrine. Ils ont pris d'assaut les locaux du Centre national de transfusion sanguine pour faire le geste qui sauve des vies. Joint par téléphone, le Directeur du Cnts, Pr Saliou Diop a révélé que 592 poches de sang ont été collectées dans la journée de 9 janvier. Elles seront acheminées à l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. La structure sanitaire fait face à une forte demande de sang à cause du nombre important de blessés enregistré dans un accident survenu dans la nuit du samedi au dimanche 8 janvier 2023. L'incident a fait, au total, 39 décès, causant la tristesse chez les Sénégalais. À signaler que l'hôpital Principal de Dakar et celui du Roi Boudoin de Guédiawaye ont organisé, aussi, une séance de don de sang en solidarité aux blessés. E. KALY

... 364 à Kaffrine et Kaolack

Pour venir en aide au Centre régional de transfusion sanguine de l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, des personnes ont volontairement donné de leur sang entre Kaffrine et Kaolack, pour la prise en charge des personnes admises aux urgences suite à cet accident qui a fait 39 morts et une centaine de blessés.

Selon une note d'information du Centre national de transfusion sanguine, il a été ainsi collecté 294 poches à Kaffrine et 70 autres à Kaolack, lesquelles proches ont été acheminées " dans les conditions optimales " vers les structures de prise en charge de blessés.

Le Centre national de transfusion sanguine annonce, par la même occasion, que ses services sont prêts à recevoir d'autres donneurs, assurant que " toutes les dispositions seront prises pour un bon suivi des blessés ".

Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a déclaré, dimanche, que tous les services d'urgence des hôpitaux sont " en situation d'alerte maximale " pour la prise en charge des urgences et besoins chirurgicaux relatifs à cet accident de la route. Les autorités de ce Ministère ont également annoncé " la mobilisation de chirurgiens-viscéraux, de chirurgiens orthopédistes, de médecins anesthésistes et réanimateurs " qui viendront de Kaolack, Diourbel et Dakar " pour appuyer les équipes locales ".