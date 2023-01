Angola: Le ministre de la Culture appelle à la rigueur dans l'exécution des tâches

Luanda — Le ministre de la Culture et du Tourisme (MINCULTUR), Filipe Silvino de Pina Zau, a demandé mardi à Luanda aux directeurs et consultants d'être plus rigoureux dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Filipe Zau, qui a fait cette déclaration lors de l'investiture des fonctionnaires nouvellement nommés, a dit qu'il avait l'intention d'approfondir les sujets qui, au cours de la dernière année, ont été vus superficiellement.

Selon le ministre, les actions programmées ont des objectifs prédéfinis pour une période de six mois et devraient être évaluées par le conseil d'administration et le conseil consultatif.

Pour le gouvernant, les nominés sont des personnes qui offrent le minimum de confiance possible pour mener à bien les futures tâches "difficiles".

Il a ajouté que le nouveau statut organique du ministère définit les tâches que chacun doit accomplir, en tenant compte des priorités à moyen et long termes.

Les nouveaux nommés disposent de quatre jours pour former des équipes de travail.

Parmi les personnes investies figurent la directrice et la sous-directrice du cabinet du ministre, respectivement Cristina de Fátima Lina et Fulgêncio Missua Manuel, la secrétaire du ministre, Luyana Uomuto dos Santos, la secrétaire générale, Hermingarda Sebastião dos Santos, la directrice du Bureau de la technologie de l'information et Communication institutionnelle et presse, Débora Tatiana de Almeida Matoso, le directeur national des communautés et des institutions du pouvoir traditionnel, Albano Alberto Cufuna, entre autres.