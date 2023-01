Sénégal: Justice - Le journaliste Pape Alé Niang en liberté provisoire

Le journaliste Pape Alé Niang vient de bénéficier d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire accordée par les autorités judiciaires. Selon un communiqué de la Coordination des Associations de Presse, le journaliste a été libéré ce 10 janvier 2023, après une incarcération en deux étapes qui a débuté le 6 novembre 2022. La Cap a salué " le travail et le professionnalisme " du pool des avocats de Pape Alé Niang, " pour le sens du sacrifice, la détermination, la disponibilité totale " dont ils ont fait preuve depuis le début de cette affaire.

La Cap adresse ainsi ses vifs remerciements à tous les journalistes, techniciens et acteurs des médias sénégalais, jeunes et anciens, les organisations non gouvernementales, internationales, la Société civile, personnalités politiques et religieuses... . qui " se sont mobilisés, fortement engagés dans l'affaire Pape Alé Niang pour la défense et le respect des nobles principes de la liberté de la presse et d'expression, socles de notre métier ".