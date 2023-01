Congo-Kinshasa: Cap sur les IXès Jeux de la Francophonie - Sama Lukonde inspecte les travaux et confirme le rendez-vous !

Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier Ministre, a été hier, mardi 10 janvier 2023, sur terrain pour évaluer le niveau d'exécution des travaux d'infrastructures en construction à Kinshasa, pour la tenue des IXès Jeux de la Francophonie.

A l'issue de sa tournée, il s'est dit satisfait et a confirmé l'implication du Gouvernement, conformément aux délibérations du Conseil des Ministres, sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Président de la République, pour le financement de ces travaux en vue de la réussite du rendez-vous fixé du 28 juillet au 6 août 2023 dans la capitale congolaise.

Tournée d'inspection

*Il était question, pour le Chef du Gouvernement, de s'assurer que les travaux soient exécutés en tenant compte des délais. Car, a-t-il dit, des équipes de la francophonie suivent et accompagnent le Comité d'organisation national. C'est pourquoi, le Premier Ministre décide, non seulement d'accroître le suivi technique et financier, mais aussi d'intensifier des séances de travail avec les différents entrepreneurs et tous les ministères sectoriels concernés.

Avec à ses côtés quelques membres du Gouvernement, le Gouverneur de la ville de Kinshasa et quelques officiels du pays, le Premier Ministre a visité notamment le site du stade Tata Raphaël, du stade des Martyrs ainsi que celui de la PNC. Au stade Tata Raphaël tout comme au Stade Martyrs, les travaux sont en cours. Ils seront livrés au Gouvernement avant la date fixée, à en croire les responsables des entreprises d'exécution.

De part et d'autre, il s'agit de la construction des différentes infrastructures qui devront abriter plusieurs disciplines sportives inscrites dans l'agenda des 9èmes jeux de la Francophonie notamment des stadiums, les Gymnases, etc.

Au site de la Police Nationale

Sur le Site de la Police nationale congolaise, le Premier Ministre Sama Lukonde s'est montré très satisfait pour la qualité du travail réalisé dans le cadre de la coopération RDC-Japon. C'est un centre sportif de Judo, qui pourrait accueillir au moins 5 disciplines sportives, avec une capacité d'accueil de 1000 places assises et 300 debout, un bijou déjà prêt à accueillir les jeux. Le Commissaire Général de la PNC, Dieudonné Amuri qui a accompagné le Chef du Gouvernement dans cette visite, a salué à sa juste valeur la visite du Premier Ministre dans ce centre qui sera entièrement mis à contribution pour la réussite des 9èmes jeux de la Francophonie.

Devant la presse, le Premier Ministre a souligné que l'organisation de ces jeux est voulue par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faire rayonner la francophonie dans le plus grand pays francophone du monde et pour avoir une grande fête de la jeunesse avec un message d'espoir.

IXès Jeux pour des enjeux à l'échelle internationale

" Ce sont des jeux que nous avons voulu accueillir, selon la volonté de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Non seulement pour le rayonnement de la francophonie dans ce pays, qui est finalement, le plus grand pays francophone du monde, mais aussi à côté de cela, avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo.

Nous étions ici, au mois d'octobre de l'année passée. Nous avions promis de faire un suivi sur les travaux qui doivent s'exécuter. Nous avons fait, aujourd'hui, deux sites principaux : le site Tata Raphaël ainsi que le site du Stade de Martyrs, qui vont accueillir plusieurs disciplines prévues dans le cadre de ces jeux. D'autres sites restent, bien sûr, à visiter. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître, non seulement le suivi technique, mais surtout financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Parce que nous avons des équipes qui nous suivent et qui nous accompagnent dans le cadre de la francophonie.

Et nous les remercions pour cela. Mais, à côté de cela, nous voulons que les autres préparatifs aussi puissent prendre cours. Vous savez qu'à côté de cela, nous avons des préparations sportives à avoir de notre côté, par rapport à nos différents athlètes qui vont compétir. Mais nous avons aussi des préparatifs en termes de déroulés, en termes de jour d'ouverture, qui doivent aussi commencer à se préparer. Et donc, on doit s'assurer que tout cela reste en phase ", a dit le Premier Ministre Sama Lukonde.

Sites d'hébergement

Site Tata RaphaëlLe Chef du Gouvernement entend aussi visiter dans les prochains jours, le site d'hébergement des athlètes à l'Université de Kinshasa.

" Nous avons des travaux qui s'exécutent aussi au niveau de l'Université de Kinshasa, que nous allons aller visiter aussi prochainement. Parce que là, ce sont des sites d'hébergement qui sont prévus. Et quelques autres sites d'entraînement. Nous allons, par la même occasion aussi, visiter une salle omnisports qui a été faite dans le cadre de la collaboration JICA avec les Japonais. Et la Police nationale congolaise, qui peut prendre aussi 5 disciplines. Et nous voulons nous assurer que, dans le cadre de toute cette organisation, nous puissions aussi mettre à profit cette infrastructure-là " , a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Gouvernement entend assurer un suivi permanent des travaux pour que les différents délais soient respectés.

Vers des séances de travail avec tous les entrepreneurs

" Pour le reste, nous allons encore tenir des séances de travail avec tous les entrepreneurs qui sont en plein ouvrage et les différents ministères sectoriels concernés pour qu'on s'assure que, non seulement le chronogramme soit, de nouveau, bien étudié, mais que le suivi financier aussi se fasse ", a conclu le Premier Ministre Sama Lukonde.

