Ile Maurice: Pas de congé aujourd'hui si l'on en croit la station météo

Y aura-t-il un avis de fortes pluies en ce mercredi 11 janvier ? Les élèves resteront-ils chez eux un jour de plus ? Si l'on en croit la station météorologique de Vacoas, la situation retournera à la normale. "Il y aura de la pluie sur les terrains élevés. D'autres nuages sont attendus à l'est et sur le plateau central dans l'après-midi. Mais nous ne nous attendons pas à de fortes pluies", explique Yashvir Ramlukon, prévisionniste.

Selon le météorologue, l'avis de fortes pluies d'hier est dû à une ligne d'instabilité venant de l'est. Elle se rapproche depuis dimanche. "Les conditions météorologiques dans notre région sont devenues instables depuis hier (NdlR, lundi). Les nuages se sont accentués. C'est pour cela que nous avons eu de gros nuages avec de la pluie et des orages." Selon les prévisions météorologiques, la mer sera agitée au-delà des récifs, avec des vagues de l'ordre de deux mètres. Des houles du Sud-ouest sont attendues en ce mercredi 11 janvier.

Ce sont les régions Est, Sud-Est et Nord-Est qui ont été les plus affectées par les fortes pluies hier. En effet, le National Disaster Risk Reduction and Management Centre explique que la Special Mobile Force (SMF) et la police ont effectué des patrouilles dans les régions qui ont récemment été atteintes par des accumulations d'eau. Selon les chiffres communiqués, il y a eu sept interventions par le Mauritius Fire Rescue Service et la SMF dans les régions du Nord et de l'Est, notamment à Boulet-Rouge, Quatre-Cocos et Mahébourg.

Le communiqué de la National Emergency Operations Command fait état d'accumulations d'eau observées principalement sur les routes. Suite des accumulations sur la route de Camp-Garreau, dues à des drains obstrués, l'intervention de la SMF a été requise car il y avait un risque de débordement dans les maisons. Les sapeurs-pompiers, la SMF et la police sont également intervenus à Poste-Lafayette où une famille a été affectée par des accumulations d'eau.