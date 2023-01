Sénégal: Modou Touré, artiste chanteur - La musique au cœur

Le chanteur et musicien Modou Touré était de retour à Dakar pour les besoins du Festival " Métissons " de Saint-Louis. Le fils de Ousmane Touré ancien des Touré Kunda en a profité pour évoquer sa vie de musicien qu'il mène entre le Sénégal et l'Angleterre.

Son premier album " Touki " a été nommé au " The best world and global fusion album award ", en 2020, en Angleterre. Cette distinction a contribué à lancer sa carrière. Modou Touré est musicien, compositeur et interprète à la fois. Une autre corde à son arc, son don pour les langues. Il chante en wolof, mandingue, soninké et en anglais. C'est tout cela mis ensemble qui permet à cet artiste sénégalais de faire briller la musique africaine à Londres, Paris, en Asie et partout où la musique le mène.

En novembre dernier, il a foulé la scène du Festival " Métissons " de Saint-Louis. Il en a profité pour offrir au public une prestation mémorable. En décembre, sur la scène du phare des Mamelles à Dakar, il a chanté ses meilleurs titres et quelques chansons des Touré Kunda. Ceci, en hommage à ce célèbre groupe dont il est un membre de la famille. Né à Grand Dakar, en 1984, Modou Touré est le fils de Ousmane Touré. Son père était un des membres des Touré Kunda. Adolescent, Modou Touré rêvait de marcher sur les pas de son père et de ses oncles. " Je voulais faire comme mon père et mes oncles. Je les regardais chanter à la télé et ils m'inspiraient, surtout mon père. Beaucoup de gens me disent aujourd'hui que j'ai la même voix que lui ", soutient-il.

Modou Touré a très tôt vu en ses oncles et son père des modèles à suivre. Mais, il a aussi compris qu'il devait tracer sa route pour exister dans le milieu de la musique. " Mon père m'a toujours encouragé dans ce que je fais. Mais, il n'a jamais voulu m'influencer dans un sens comme dans l'autre. Je devais trouver ma propre voie ", fait-il comprendre. C'est donc en autodidacte que le jeune artiste apprend son métier. Il se rapproche ainsi des musiciens de son quartier Hlm, à Dakar, comme Ansoumana Diatta, un saxophoniste du groupe " Xalam ". À 16 ans, il intègre des groupes de musique à l'image de " Tilo " et " Elando ". " J'ai ainsi pu rencontrer différents talents et pratiquer le chant et la guitare ", révèle-t-il.

Avec " Tilo " et " Elando ", l'artiste fait de petites scènes à Dakar sans gros succès : " Les gens nous écoutaient et cela s'arrêtait là. "

Coup de foudre

Quelques années plus tard, le chanteur va rejoindre le groupe " Melokaan ". Il trouve l'occasion de voyager pour la première fois. Londres était sa destination. " J'étais venu à Londres pour le festival "Africa O'yé". Ce fut le coup de foudre ", avance-t-il. Modou Touré rencontre des musiciens, fait beaucoup de tournées dans les clubs de Londres et de Liverpool. Avec son nouveau groupe " Lolou ", il se fait petit à petit un nom sur la scène musicale londonienne, tant et si bien qu'en 2015, il est invité à collaborer avec le célèbre guitariste anglais Ramon Goose. Ensemble, ils composent un album : " The west african blues project " (projet blues ouest-africain). Cet album salué par le public vaut à Modou Touré une notoriété nouvelle. Un an plus tard, c'est en solo que l'artiste sénégalais sort son premier album intitulé " Touki ". " Seul, j'ai composé, arrangé et interprété les 11 titres de mon album. Aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté ", confie-t-il. Grâce à " Touki ", le chanteur s'est retrouvé au " One world music awards " (Prix de la musique du monde). Il est nominé à la catégorie meilleur album de l'année 2020 en Angleterre. " Cette nomination m'encourage à persévérer dans ma musique, l'afrofusion, car j'aime associer la musique africaine avec des genres musicaux comme le jazz, le blues, le pop, le rock, le groove ", laisse-t-il entendre.

La musique de Modou Touré est en réalité une rencontre de sonorités musicales entre l'Afrique et l'Occident. Sa chanson " Touki ", titre éponyme de l'album, revient sur son expérience d'immigré en Europe. " Enfant, je rêvais de voyager, de découvrir le monde. Comme on dit, le voyage forme la jeunesse. J'ai tenté, jeune musicien, de m'installer en France. Cette expérience n'a pas été concluante. Mais, cela m'a permis d'acquérir une bonne expérience. Aujourd'hui, je vis à Londres depuis 15 ans. Le public anglais m'a adopté ", souligne-t-il.

Modou Touré se plaît à Londres. Cependant, il regrette de vivre le rêve de sa vie loin de chez lui. " Mon album n'est pas encore connu du grand public sénégalais. J'ai approché les radios. J'ai fait quelques télés sénégalaises. Mais, peu de gens me connaissent dans mon propre pays ", déplore l'artiste. Malgré cette réalité, le chanteur reste optimiste. " Je continue à faire ce que j'aime. La musique est dans mon cœur. C'est ma vie ", confie Modou Touré, qui travaille déjà sur son deuxième album avec lequel il espère conquérir le monde.