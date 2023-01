Madagascar: Lalatiana Rakotondrazafy - " L'existence du parti Freedom et de son leader dérange "

Rentrée politique oblige ! À moins de 10 mois de l'échéance électorale, le paysage politique est déjà en pleine agitation. Les états-majors politiques sont en ébullition. Demande de candidature, renouvellement d'allégeance ou encore réorganisation interne, chacun sa priorité.

Le parti Freedom ne veut pas rester à l'écart de la compétition électorale qui annonce déjà sa couleur. " Nous savons que l'existence du parti Freedom et de son leader dérange et on nous prend même pour "cible", a fait remarquer Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la Culture et non moins leader du parti Freedom, hier après avoir réaffirmé son soutien au président Andry Rajoelina.

Année électorale

Rester au pouvoir ou plier bagage, les enjeux sont cruciaux et le président Rajoelina a besoin de tous ses lieutenants pour mieux se placer sur l'échiquier électoral. De plus, le camp d'en face est déjà en train d'avancer ses pions. " Le parti Freedom en particulier a été l'un des premiers à demander au président de poursuivre son mandat en se présentant une nouvelle fois à l'élection. Il a besoin d'être soutenu et le parti en est convaincu, il est prêt à affronter le "combat électoral" avec le président Rajoelina s'il se présente et est prêt à se battre "à la loyale, à la légale" lors de cette élection ", a poursuivi la ministre qui a expliqué que cette prise de position est dictée par la conviction et le patriotisme.

Force est de constater que durant ce mois de janvier, les partis composant le microcosme politique malgache, de grande ou de moindre envergure, vont sortir de leur tanière afin de renouveler leur soutien à un tel leader politique ou de solliciter un tel autre leader à se présenter à l'élection, à défaut d'avoir son propre candidat.