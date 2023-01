Afrique de l'Est: Réduction de la mortalité maternelle et infantile - Madagascar encore loin du compte

Un décès d'enfant ou de jeune a été enregistré toutes les 4,4 secondes, selon un rapport des Nations Unies et eviron cinq millions d'enfants sont décédés avant leur cinquième anniversaire et quelque 2,1 millions d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans ont perdu la vie en 2021, d'après les dernières estimations publiées par le groupe inter-organisations pour l'estimation de la mortalité juvénile des Nations Unies.

Par ailleurs, un autre rapport du groupe paru hier a fait état de 1,9 million de mortinaissances enregistrées sur la même période. Dans ce rapport des Nations Unies, il a été mentionné que les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile se sont très peu améliorés au cours de la dernière décennie à Madagascar. Une très faible réduction, de seulement 14% a été enregistrée entre 2008 et 2018 en ce qui concerne la mortalité maternelle : de 498 à 426 décès pour 100 000 naissances vivantes.

En ce qui concerne le taux de mortalité néonatale, il est de 26 pour 1 000 naissances vivantes en 2021, selon les résultats de l'Enquête démographique et de santé 2021. La même enquête précise d'autre part, un taux de mortalité infantile autour de 47 pour 1 000 naissances vivantes.

La survie des enfants du monde entier continue de dépendre de la disponibilité de soins de santé de qualité et des possibilités d'accès offertes. La majorité des décès d'enfants surviennent durant les cinq premières années de vie, voire au cours du tout premier mois suivant la naissance dans la moitié des cas. Les principales causes de décès chez ces nouveau-nés sont la prématurité et les complications lors de l'accouchement.