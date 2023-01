Madagascar: Ambovombe Androy - Les maires prennent la défense du député Jean Michel Henri

Rien ne va plus entre le député Milavonjy Andriasy Philobert et le député Jean Michel Henri, premier questeur de l'Assemblée nationale et non moins coordinateur régional du parti Tanora malaGasy Vonona (TGV) de la région Androy. Après les allégations proférées à l'encontre de ce dernier, durant les moments agités, lors de la dernière session parlementaire, suite à la mention de censure avortée, des voix ont commencé à se lever et des responsables locaux ont pris position.

Ainsi hier, les maires IRK de la région Androy ont pris la défense du premier questeur. 16 maires des 21 communes constituant le district Ambovombe-Androy ont accordé leur diapason afin de soutenir Jean Michel Henri mais également de réaffirmer leur fidélité à Andry Rajoelina.

Ray aman-dreny

" Nous réaffirmons notre collaboration au niveau de la Communauté territoriale décentralisée, avec le député et premier questeur de l'Assemblée nationale, mais également avec le coordonateur régional du parti TGV de la région Androy, Jean Michel Henri, qui est un homme de confiance, doté d'une grande sagesse et qui n'a jamais trahi le président ", indique les maires dans un communiqué qu'ils ont signé hier avant de souligner qu'" en étant Ray aman-dreny dans notre commune, des " Mpitazona Hazomanga ", harmonisateurs de la communauté de base, nous constatons que les allégations proférées à l'encontre de notre Ray aman-dreny, le premier questeur, par le député Milavonjy Andriasy Philobert,sont inacceptables ".

Enquêtes

Cette situation ne fait que ternir l'image de la Chambre basse qui a déjà pris un gros coup de surin lors de la dernière session parlementaire. Après avoir été critiqué comme étant le fief des dahalo et des trafiquants en tout genre, ce bras de fer entre Milavonjy Andriasy Philobert et Jean Michel Henri ne va pas arranger les choses. Il reste à savoir si la prise de position des maires va résoudre le problème. Peu importe, des enquêtes devraient être menées sur ce que Milavonjy Andriasy Philobert a avancé. Ce sera également l'occasion pour le premier questeur de se faire entendre et d'apporter sa version du sujet.