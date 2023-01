Madagascar: Agriculture - Aucune entreprise malgache à la finale de la compétition AgriPitch

Bien que Madagascar présente d'importants avantages comparatifs en agriculture, sa performance reste faible dans ce secteur. Et pourtant, les jeunes entrepreneurs malgaches savent s'imposer aux concours internationaux des autres secteurs d'activité.

140.000 dollars américains. C'est le prix à remporter dans le cadre de la compétition AgriPitch, organisée par le Groupe de la BAD (Banque africaine de développement). Hier, l'institution financière a publié la liste des 25 entreprises du secteur agricole qui participent à la finale de la compétition. Selon les informations, ces entreprises finalistes sont dirigées par des jeunes et sont originaires de 14 pays africains. Malheureusement, aucun représentant de Madagascar n'est dans la course, alors que la Grande île présente de grandes opportunités dans le secteur agricole. Certes, les gagnants à ce concours auront l'occasion de développer leurs activités. En collaboration avec PrivateEquity Support, chef de file de la mise en œuvre, et les organisations partenaires Eldohub et Private Finance Advisory, la BAD décernera le prix sous forme de dons et de formations aux compétences commerciales. Parmi les 25 finalistes figurent 17 petites et moyennes entreprises détenues ou dirigées par des femmes. 13 d'entre elles sont originaires de pays francophones, tandis que les 12 autres sont originaires de pays anglophones.

Un millier

Le concours AgriPitch s'adresse aux jeunes africains âgés de 18 à 35 ans travaillant dans la chaîne de valeur agricole. Les 25 finalistes recevront une formation visant à renforcer leurs compétences en matière de gestion d'entreprise, ainsi que les outils et les connaissances nécessaires pour renforcer leur capacité à attirer des investisseurs, à gérer leurs finances et à présenter des propositions commerciales bancables. " Ces jeunes agripreneurs ont un grand potentiel et témoignent du niveau d'innovation qui existe en Afrique. Le soutien de la Banque, par le biais du concours AgriPitch, renforcera la bancabilité de ces projets et constituera une étape concrète vers le renforcement de l'agro-industrie et de la sécurité alimentaire sur le continent ", a déclaré EdsonMpyisi, économiste financier en chef de la BAD et coordinateur d'EnableYouth. Selon les organisateurs, le concours a reçu plus de 1 000 candidatures d'agripreneurs africains, dont 250 environ émanant de petites et moyennes entreprises détenues ou dirigées par des femmes.