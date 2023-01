Afrique de l'Ouest: Bourse - Baisse de la majorité des indicateurs clés de la BRVM ce 10 janvier 2023

La majorité des indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une baisse au terme de la journée de cotation de ce mardi 10 janvier 2023.

C'est ainsi que tous les indices sont en repli. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) enregistre une baisse de 0,66% à 197,59 contre 198,91 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi baissé de 0,78% à 96,34points contre 97,10 points le lundi 9janvier 2023. Pour sa part l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a fini la séance de cotation en repli de 0,52% à 97,69 points contre 98,20 points la veille.

En revanche, on note une hausse concernant la valeur totale des transactions qui passe de 479,840 millions de FCFA la veille à 1,376 milliard de FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 7350,896 milliards de FCFA contre 7399,832 milliards de FCFA le 9 janvier 2023, soit une baisse de 48,936 milliards.

De son côté, la capitalisation du marché obligataire est aussi en baisse de 6,741 milliards, passant de 8900,911 milliards de FCFA la veille à 8894,170 milliards de FCFA ce mardi 10 janvier 2023.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 4,66% à 2 470 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 2,38% à 3 865 FCFA), BOA Mali (plus 1,89% à 1 350 FCFA), BOA Niger (plus 1,79% à 5 700 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (plus 1,75% à 3 205 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 620 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,25% à 640 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,19% à 1 290 FCFA), CFAO Motors Côte d'Ivoire (moins 7,10% à 850 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 6,47% à 1 300 FCFA).