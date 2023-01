Congo-Kinshasa: A Kinshasa, le boulevard Lumumba désencombré avant la visite du pape François

Les autorités congolaises et la police ont lancé une opération lundi 9 janvier dans la capitale Kinshasa contre les commerces de fortunes, étalages et autres activités qui encombrent le boulevard Lumumba pour assurer l'assainissement des lieux d'ici à la fin du janvier. La ville devrait accueillir du 31 janvier au 2 février le pape François.

Sur le boulevard, les épaves des véhicules sont embarquées, des vendeurs à la sauvette traqués, des parkings fermés et des boutiques de fortune démolies. Du bar très fréquenté de Donatien, il ne reste aucune trace. " J'avais dix employés, explique-t-il. C'est fini. Jusqu'à nouvel ordre, je ne sais pas comment je vais vivre avec mes enfants et les travailleurs, comment on va vivre maintenant. Je n'ai rien à faire pour le moment ".

À deux kilomètres de l'aéroport, de gros engins ont été réquisitionnés pour raser un marché pirate qui empiétait sur la chaussée. Albertine s'en plaint : " Si nous envahissons le boulevard, c'est parce qu'ils ont déjà vendu les espaces où les marchés devraient être construits. Nous sommes en train de nous battre pour la survie de nos familles ".

" Des actions qui sont censées être pérennes "

Impossible de faire marche arrière pour les autorités. Elles se félicitent déjà des résultats, comme en témoigne Laetitia Bena Kabamba, la ministre provinciale de l'Environnement. " Vous sentez que ça respire maintenant, beaucoup moins d'embouteillages, on n'a plus ces montagnes de déchets que nous avions çà et là. Ce n'est pas un déguerpissement forcé parce qu'ils étaient prévenus. Si nous le faisons juste pour l'arrivée du pape, ce sera du saupoudrage. Nous posons les jalons des actions qui sont censées être pérennes ".

C'est le long de ce boulevard que des foules devront se réunir pour accueillir le souverain pontife à bord de sa papamobile.