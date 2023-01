Sénégal: En route vers son congrès au mois d'avril - Le PIT audite les problèmes de l'agriculture à Bambey

Le Parti de l'indépendance et du travail a organisé une rencontre de deux jours au Centre national des personnes handicapées de Bambey. Il s'agissait de mener une réflexion sur la problématique de l'agriculture en vue de la tenue du congrès prévu au mois d'avril prochain.

Une réflexion autour de la problématique de l'agriculture a réuni les responsables du Parti de l'indépendance et du travail, les chercheurs, techniciens agricoles et membres du mouvement coopératif. Il s'agissait de peaufiner des pistes de solutions de l'agriculture en vue de la tenue du congrès prévu au mois d'avril.

Samba Sy, le secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail explique : " Nous sommes ici depuis deux jours autour d'un projet qui participe à la préparation de notre congrès au mois d'avril prochain. Nous avons la prétention d'être un parti différent qui entend donner à la politique son essence et sa signification véritable. Si la politique s'entend comme étant une prise en charge des problèmes de la cité, il est important qu'elle doit être faite sérieusement, or puisque nous envisageons de tenir notre congrès au mois d'avril, il est normal que nous parcourions le pays et que nous discutions des problèmes du pays.

Nous avons choisi pour cette étape de Bambey de réfléchir autour des problèmes de l'agriculture dans notre pays. Nous ne le faisons pas seulement à l'interne avec les camarades techniciens, les camarades praticiens mais nous le faisons avec des compatriotes qui sont des chercheurs, des compatriotes qui sont des hommes de terrain, des compatriotes qui sont dans le mouvement coopératif, des compatriotes qui sont dans les structures et qui ont des rapports qui peuvent nous être profitables. Nous croisons nos réflexions pour avoir les meilleures hypothèses pour cette question précise et aller de l'avant. Nous entendons le faire pour l'école et pour les autres secteurs ".

Et de rappeler qu'il y a des avancées qui ont été notées dans l'agriculture. " Notre agriculture ne s'arrête pas à l'arachide. Nous la voulons plus moderne et la plus diversifiée. Nous voulons que notre agriculture soit la plus rentable possible. Il faut que l'agriculture puisse nourrir son homme. Il faudrait que les travailleurs y trouvent leur compte. Il faut que nous préservions les exploitations familiales. Il faut que nos terres soient préservées ".