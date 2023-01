Soudan: Les EAU saluent le lancement de la phase finale du processus politique

Les Émirats Arabes Unis ont accueilli le lancement de la phase finale du processus politique au Soudan qui mène à un gouvernement dirigé par les civils qui renforce la stabilité et la prospérité du Soudan, exprimant l'espoir pour son succès aux composantes Soudanaises sur le travail pour compléter la phase de transition.

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale des EAU a salué dans un communiqué les efforts des membres du groupe du mécanisme tripartite représenté par la mission de l'ONU au Soudan, l'Union africaine et l'IGAD, et son succès dans la construction et le renforcement du consensus entre les acteurs, afin de réaliser les aspirations du peuple Soudanais.

Le communiqué a indiqué le souci des EAU pour relancer et élargir les horizons de la coopération avec le Soudan et de les pousser en avant dans tous les domaines, afin de renforcer les relations qui lient les deux pays et peuples frères.

Le ministère a affirmé l'intérêt des EAU pour une transition politique pacifique et réussie au Soudan, de manière à renforcer sa stabilité et à apporter le bien, la prospérité et le développement à son peuple.