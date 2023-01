Soudan: L' atelier de démantèlement de l'autonomisation recommande la formation de groupes de travail

Khartoum — Le représentant des comités de résistance, Ismail Al-Taj, a affirmé aujourd'hui à la salle de l'Amitié à la conférence de l'étape finale du processus politique, devant l'atelier de travail sur le cadre juridique régissant le processus de démantèlement du régime du 30 Juin et les normes internationales, qu'il existe des groupes de travail qui seront attribués conformément aux normes internationales et aux spécialisations juridiques qui contribuent à la façon de démanteler le régime précédent et de lutter contre la corruption.

Il a fait l'éloge du rôle du précédent Comité de la levée de l'autonomisation, notant à sa formation dans une situation politique difficile et face à de nombreux défis et difficultés visant à l'affaiblir et a constitué des lacunes dans la mise en œuvre des décisions.

Al-Taj a souligné la remise en question de la performance du comité précédent, qui a eu un impact négatif sur son travail et l'annulation de toutes ses décisions par la Cour Suprême.

Il a indiqué le retour du comité avec des spécialisations et des tâches larges et claires, avec l'allocation de ressources matérielles ou humaines suffisantes pour mener à bien son travail avec le soutien du gouvernement civil qui sera formé plus tard.

Il a souligné la nécessité d'éloigner l'autorité judiciaire du travail du comité et de ne pas jouer un rôle majeur dans les appels.

Il a insisté sur la confiance dans le comité en immunisant son travail à travers la constitution, comme mentionné au chapitre VII dans la proposition d'un comité de gestion de la surveillance des avocats.

Pour sa part, Dr Kamal Al-Amin, membre du comité juridique, a souligné les efforts déployés pour lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent et le terrorisme, et pour rendre la justice.

Il a souligné l'amendement de la loi du 30 Juin sur le régime de démantèlement pour se concentrer sur une stratégie de travail qui comprend la définition des priorités et des étapes de travail.

La session de l'atelier de travail qui s'est tenue aujourd'hui au Friendship Hall, a écouté les opinions convenues sur la réforme des institutions judiciaires et juridiques, le traitement des problèmes généraux, et l'élargissement de la base du niveau de l'État pour le Comité de la levée de l'autonomisation.

Les participants à l'atelier ont appelé à la nécessité d'harmoniser la loi du comité d'autonomisation avec les lois en vigueur dans le pays pour éviter les conflits avec son travail.