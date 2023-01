Sénégal: Keur Madiabel / Edition 2023 de la ziarra annuelle de feu Mame Mbaye Niasse - Le Khalife général de Médina Baye plaide la promotion de l'enseignement scientifique

Parmi les nombreux thèmes qui ont été développés et commentés lors de la dernière édition de la Ziarra annuelle de feu Mame Mbaye Niasse, l'enseignement scientifique et technique a occupé une place importante. Le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, qui a présidé la séance, a plaidé la promotion de ce volet du système éducatif pour inciter davantage les autorités du pays à y réfléchir afin de transformer certains faits de société indésirables en actes de bienfaisance. Déjà, raconte le Khalife de Médina Baye, la même proposition a été soumise à Serigne Mbaye Thiam, alors qu'il occupait les services du ministère de l'Education nationale.

Pour Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, la plupart des germes de la division et du désordre sont véhiculés dans le monde par des littéraires et des philosophes. Et le Sénégal, notre pays, n'y échappe pas. Alors, indique-t-il, il est temps aujourd'hui de renverser cette tendance et bondir sur un autre système éducatif plus riche en valeur et bienfaisance. Pour cela, le guide de Médina Baye estime qu'il faut de plus en plus orienter nos enfants vers l'apprentissage des matières scientifiques et technologiques, pour mieux accélérer le processus du développement et de l'émergence.

Son retour dans le quartier de Médina Baye Niasse de Keur Madiabel, pour présider cette dernière édition de la Ziarra, obéit toutefois à la volonté de poursuivre les œuvres de son défunt père, Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niasse "Baye". Lui qui a très tôt envoyé son jeune frère, Mame Serigne Mbaye Niasse, dans le village de Keur Madiabel pour enseigner les vertus et autres sciences islamiques dans cette partie de la Sénégambie.

Certes, un lien de fraternité qu'il a rappelé devant des milliers de fidèles, avant de revenir sur les divergences profondes qui nous opposent aux occidentaux. Pour le Cheikh " les occidentaux ne sont occupés que par l'accumulation des biens matériels, alors que dans toute leurs vies durant, des personnes comme Cheikh Ibrahima Niasse et Serigne Mbaye Niasse se sont évertué à former et bâtir des hommes pétris de foi en Dieu et à l'Islam. D'un constat général, seules leurs convictions et réalisations sont pérennes ".

Ainsi rehaussée par la présence du porte-parole de Médina Baye, Cheikh Mahi Cissé, et diverses autres autorités religieuses de la Gambie et la sous-région, cette rencontre a aussi servi de cadre pour sensibiliser les populations au retour à Dieu, gage de solidarité mutuelle, de tolérance, surtout d'une paix sociale durable pour notre pays.