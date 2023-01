Angola: La vice-présidente du MPLA rouvre le Centre de Formation Deolinda Rodrigues

Luanda — Le Centre de formation Deolinda Rodrigues, lié à l'Organisation de la Femme angolaise (OMA), à Luanda, paralysé depuis trois ans pour des travaux de restauration, a été rouvert ce mardi, par la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião.

À l'occasion, la responsable a indiqué que le centre était d'une importance capitale, car il va servir à la communauté locale et contribuera à l'autonomisation des femmes et à la création d'emplois, mais aussi à l'insertion de plusieurs personnes dans la société.

L'infrastructure, a-t-elle déclaré, est une preuve claire de l'insertion de l'OMA dans la société, car elle montre qu'elle est présente auprès des citoyens et les aide à apprendre des métiers, à entrer sur le marché du travail et à répondre à leur besoins.

Elle a rappelé que 52% de la population angolaise est féminine et, c'est pour cela qu'il faut miser sur le potentiel et les capacités des femmes afin d'apporter leur contribution au développement de l'Angola.

Par conséquent, a-t-elle renchéri, l'OMA envisage de transformer l'Angola en un pays plus prospère et développé, où les hommes et les femmes marchent ensemble vers le développement.

Le Centre de formation Deolinda Rodrigues existe depuis 1998, agréé par l'Institut national de l'emploi et de formation professionnelle (INEFOP), et a formé plus de huit mille citoyens.

Entre autres avantages, il dispense des cours de coupe et couture, d'informatique, d'anglais, de coiffure, d'entrepreneuriat, de secrétariat, de maquillage, de manucure et de pédicure et de service d'accueil du public.