Sénégal: Préparation du Sénégal chan 2023 - Pape Thiaw, sélectionneur des lions - " Une victoire à la fin du stage, c'est bien pour la confiance "

L'équipe nationale du Sénégal a engrangé de la confiance après la victoire obtenue lors de son dernier match de préparation contre le Congo ( 1-0). Avant de rallier ce mardi la ville d'Annaba pour le championnat d'Afrique des nations qui débutera ce vendredi 13 janvier en Algérie, Pape Thiaw, le sélectionneur national, tire un bilan positif de la phase de préparation bouclée à Tabarka en Tunisie par une précieuse victoire contre le Congo (I-0).

Au bout de leur préparation à Tabarka (Tunisie), l'équipe du Sénégal a rallié ce mardi la ville d'Annaba pour les besoins du championnat d'Afrique des nations qui démarre ce vendredi. Grâce à un coup franc de Lamine Camara , le Sénégal a terminé sa phase de préparation en Tunisie par une courte victoire (1-0) devant le Congo.

Un résultat positif qui a permis aux Lions d'engranger de la confiance avant leur entrée en lice dans la compétition africaine le 14 janvier. C'est du moins ce que retient le sélectionneur de l'équipe du Sénégal Pape Thiaw à la fin du stage.

"Une victoire à la fin du stage, c'est bien pour la confiance. Le bilan est positif. Parce que les conditions de travail étaient très bonnes. Si on revient sur les deux matchs que l'on a fait ici. Ce que j'ai apprécié est que sur les deux matchs, l'équipe n'a pas pris de buts. Dans la compétition où l'on va, on a besoin d'une équipe très solide défensivement, très forte dans les transitions... .Avec nos deux numéros six qui étaient devant la défense et qui récupéraient pas mal de ballons, on pouvait après installer notre jeu sur certaines phases. Même si on savait que c'était un match avec beaucoup de duels ", a-t-il souligné au micro du service communication de la Fédération sénégalaise de foot. Le coach des Lions locaux a aussi relevé un match difficile face à son dernier adversaire du Congo

" Nous avons joué contre une équipe qui était bien regroupé derrière et qui ne voulait pas prendre de buts. On était bien en place parce qu'on savait qu'il avait le jeu long. Mais on était présent sur les deuxième ballons ", note- t-il, avant de préciser : "On sort d'un match très difficile avec une équipe du Congo très agressive. Au début du match, j'avais un peu peur pour mes joueurs. Mais tout s'est bien passé à la fin. On a vu une équipe du Congo très bien en place qui nous a bien posé des problèmes au début. On a marqué au début sur un coup franc de Lamine Camara mais on a peiné sur le dernier geste. Sur ces derniers jours, on a travaillé sur cet aspect. J'espère d'ici la compétition, cela va être quelque chose qui va nous faire du bien. Sur quatre matchs amicaux disputés depuis décembre, l'équipe du Sénégal a enregistré une victoire, deux matchs nuls et une défaite. Le Sénégal entre en lice le samedi 14 janvier contre la Côte d'Ivoire au stade d'Annaba pour le compte de la première journée du groupe B.