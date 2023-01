Algérie/Sénégal: L'EN sénégalaise des locaux arrive à El Tarf depuis la Tunisie

EL TARF — La sélection nationale du Sénégal des locaux est arrivée mardi à la wilaya d'El Tarf par le poste frontalier El Ayoun en provenance de Tunisie sur sa route vers Annaba pour participer au Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN 2022) qui sera organisé par l'Algérie du 13 janvier au 4 février.

La délégation sénégalaise composée de 23 personnes est arrivée au poste frontalier El Ayoun où elle est montée sur car qui la transportera à Annaba. Elle a été accueillie par le président de la ligue régionale de football d'Annaba Amar Bahloul et des deux présidents des ligues de wilaya d'Annaba et d'El Tarf en plus des autorités de la commune d'El Ayoune et des membres de la commission algérienne d'organisation de cet évènement sportif continental.

Un membre de la délégation sénégalaise a exprimé à la presse sa "grande satisfaction quant au bon accueil reçu", soulignant que "l'Algérie et le Sénégal ont des rapports de fraternité historiques sincères".

L'EN sénégalaise animera le deuxième groupe au côté des sélections de la République du Congo démocratique, de l'Ouganda et de la Côte-d'Ivoire. Il est également attendu sous peu l'arrivée dans la wilaya d'El Tarf de la sélection du Soudan par le poste frontalier d'Oum Teboul.

A son arrivée à la ville d'Annaba, la délégation sénégalaise a été accueillie dans une ambiance folklorique, faite de musique joyeuse interprétée par les Aïssaouias, portant des costumes traditionnels.

A l'entrée de l'hôtel Rym El Djamil, sur la corniche d'Annaba, la délégation sénégalaise comprenant 36 membres dont 23 joueurs et 13 accompagnateurs, venant du poste frontalier d'El Ayoune dans la wilaya frontalière d'El Tarf, les hôtesses d'accueil dans leurs costumes traditionnels, les somptueuses gandouras annabies, ont accueillis les invités avec des bouquets de roses, dans une ambiance rehaussée par la troupe Aïssaoua interprétant des couplets de bienvenue.

Le personnels de l'hôtel, les bénévoles et les stadiers chargés de l'accompagnement et de l'accueil au pôle d'Annaba du CHAN2022, étaient présents, pour entourer les hôtes de l'antique Hippone, prendre des photos et offrir des confiseries, avant que les invités ne rejoignent leurs chambres.

La ville d'Annaba qui abritera les compétitions du groupe "B", le Sénégal, le Congo démocratique, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda, a réservé pour les délégations, l'hôtel Rym El Djamil, l'hôtel Sabri, l'hôtel militaire sur la corniche et l'hôtel Royal à Annaba.

Les compétitions du groupe "B" programmées à Annaba pour le compte du CHAN2022, se dérouleront au stade du 19 mai 1956, les entraînements se dérouleront au stade colonel Cahbou d'Annaba.