Maroc: La MAP joue un rôle majeur dans l'accompagnement de l'action des institutions étatiques et le renforcement de l'image du Royaume à l'international (Bensaid)

Rabat — Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné, mardi, le rôle majeur de l'agence Maghreb marocaine de Presse (MAP) dans l'accompagnement de toutes les actions et activités des institutions étatiques et le renforcement de l'image du Royaume à l'échelle internationale.

"La MAP joue un rôle majeur qui doit être renforcé", a relevé M. Bensaid qui s'exprimait lors d'une réunion de la Commission de l'enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, consacrée à l'examen de questions concernant la jeunesse, les médias et la culture dans le Royaume.

Il a ajouté que la force de l'Agence réside dans son réseau de plus de 100 journalistes opérant dans plusieurs pays à travers le monde et qui s'emploient à faire connaitre les acquis réalisés par le Maroc et à renforcer le rayonnement de l'image du Royaume sur le plan international.

Le ministre a salué l'effort "personnel" de l'agence, son développement et son investissement dans de nouveaux services et médias sans recourir à une demande d'augmentation du budget qui lui est alloué par l'État, notant qu'un débat est en cours sur le rôle futur de la MAP et l'évolution qu'elle connaît, qui associe le ministère, le Secrétariat Général du Gouvernement et l'agence elle-même.

De leur côté, les membres de la Commission parlementaire ont également salué, lors de leurs interventions, le rôle de la MAP et les efforts considérables déployés par l'Agence pour le rayonnement international du Royaume sur les plans médiatique, culturel et politique.

Ils ont également souligné que l'agence est une institution médiatique nationale qui a pour mission de défendre les intérêts de la Patrie et de faire face à ses adversaires à l'étranger, appelant à appuyer cette institution et à veiller à son développement, et à la promotion du champ médiatique en général.