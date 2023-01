Maroc: Rabat - Clôture des travaux de la 1ère session du deuxième mandat du CSEFRS

Rabat — Les travaux de la 1ère session du deuxième mandat du Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS), tenue les 9 et 10 janvier, ont pris fin mardi à Rabat.

"Les travaux de cette session ont été consacrés à la structuration et à la mise en place des organes du Conseil relevant de l'Assemblée générale, à travers l'élection des membres du Bureau et la constitution des commissions permanentes, selon la procédure réglementaire stipulée dans le règlement intérieur", a indiqué le Conseil dans un communiqué.

"Ont été créés un groupe de travail chargé de l'élaboration de la stratégie 2023-2027 du Conseil et une Commission provisoire chargée d'élaborer le rapport annuel, et ont été élus les membres du Bureau, la présidente, les présidents et les rapporteurs et rapporteuses des Commissions permanentes", a ajouté le communiqué.

Selon la même source, la liste des membres du Bureau du Conseil comprend "Fatima Zahra Biaz, Salah El Ouadie, Hamid Bouchikhi, Driss Sentissi, Abdelaziz Bendou, Mostafa Eslifani, Khalid El Ajbari, Jamal Eddine Sebbani, Sadik Rghioui, Amina Lemrini El Ouahabi, Mohamed Slassi Sennou, Youssef El Bakkali, Abdelkrim Meddoun, Fouad Chafiki et Aziz Kaichouh".

Pour la liste "présidente, présidents, rapporteuses et rapporteurs des Commissions", ont été élus respectivement, Aziz Kaichouh, président, Touria Mabrouk, rapporteuse de la commission permanente de l'éducation-formation pour tous et de l'accessibilité, Mohamed Slassi Sennou, président de la commission permanente de la gouvernance du système national de l'éducation et de la formation avec Assia Afif comme rapporteuse, Amina Lemrini El Ouahabi, présidente, Youssef Allakouch, rapporteur de la commission permanente des curricula, programmes, formations et outils didactiques.

Il s'agit également de l'élection de Fouad Chafiki en tant que président, Mohammed Addadi, rapporteur de la Commission permanente des métiers de l'éducation, de la formation et de la gestion, Abdelkrim Meddoun, président de la commission permanente de la recherche scientifique et technique et de l'innovation ainsi que Naima Ettougani, rapporteuse de la même commission et Youssef El Bakkali, président. Noureddine Akkouri été aussi élu rapporteur de la commission permanente des services sociaux, culturels et de l'ouverture des établissements d'éducation et de formation sur leur environnement.

Le président du CSEFRS, Habib El Malki, avait souligné, lors de la séance d'ouverture des travaux de cette session, la nécessité d'une action collective au sein du Conseil, en application des Hautes Orientations Royales, pour continuer à s'atteler sur le développement du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, et en incarnation de la démocratie participative, désignée par la constitution comme l'un des piliers de cette institution, de nature à lui permettre de rester en phase avec l'époque actuelle et atteindre les grands objectifs de développement du Maroc.

Les travaux de cette session ont été marqués par la présentation d'exposés portant sur les objectifs stratégiques et les projets de travail de chaque secteur, devant les membres de l'Assemblée générale du Conseil, par le ministre de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, le ministre l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui et le ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri, en vue de réaliser la vision intégrée pour la promotion du système dans tous ses aspects.