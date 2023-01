Algérie: CHAN - Les stadiers bénévoles, jeunes ambassadeurs pour construire la nouvelle image de l'Algérie

CONSTANTINE — Le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Constantine mise sur le rôle central des stadiers bénévoles pour contribuer de façon efficiente à l'encadrement du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN2022), et donner une nouvelle image de l'organisation de cette compétition continentale.

Depuis le 25 novembre passé, date d'ouverture des inscriptions pour ce travail bénévole dans la wilaya de Constantine, plus de 250 jeunes ont été préparés et se sentent prêts à faire de cette fête footballistique une réussite. Ils ont bénéficié de plusieurs sessions de formation théorique et pratique, encadrées par des formateurs des secteurs des sports, de la sûreté, de la gendarmerie, de la protection civile, des psychologues et des cadres de la santé.

Afin de connaître les stadiers et leur rôle dans le déroulement des compétitions, l'APS s'est approché de certains d'entre eux, dont Skander Fetaha, membre de la commission du protocole, technicien supérieur en gestion bancaire, qui est chargé, avec les membres de son groupe, de l'accompagnement des équipes, des joueurs et des staffs techniques, depuis leur arrivée en Algérie, jusqu'à leur retour. Il les reçoit à l'aéroport pour les accompagner à l'hôtel. Il est avec eux dans le stade pour les guider, dans les vestiaires, à la salle des soins et consultations, sur le terrain d'entraînement, il les guide lors de leurs sorties dans la ville ou les visites sur les circuits programmés.

Le stadier Sofiane Saoula, membre de la commission de communication et de l'information et élu à l'assemblée populaire communale d'Ouled Rahmoune, aura le rôle de médiateur entre les délégations africaines et les organes de presse, ainsi que les services de la sûreté, la protection civile et les établissements hôteliers. Pour remplir cette mission, le stadier doit maîtriser les langues étrangères et s'exprimer correctement en s'adressant aux invités et aux partenaires, aussi, ces stadiers ont-ils reçu une formation complémentaire en matière de communication.

Le stadier Abdallah Benabderrahmane, membre de la commission sécurité et organisation, assurera l'accueil des délégations participantes et organisera les entrées et sorties des supporters, ainsi que les fouilles et le ratissage du stade.

D'autres stadiers de la même commission s'occuperont de la protection des arbitres, des athlètes et des journalistes, en plus de ceux chargés des parkings et de la protection des infrastructures. Ces groupes de stadiers ont reçu une formation encadrée par des gendarmes instructeurs en self-défense.

Dans un autre volet, le stadier Abderrahim S., membre de la commission santé, étudiant en médecine, s'occupera des premiers soins et gérera les situations d'urgence, comme le secours des diabétiques, des hypertendus, des personnes âgées, des cas de blessures ou d'hémorragie, la formation des membres de cette commission a été assurée par des instructeurs de la protection civile.

Les stadiers bénévoles, un acquis pour la candidature à la CAN 2025

Les stadiers bénévoles formés pour le CHAN 2022 sont tous d'avis que les connaissances acquises leur serviront toujours pour venir en aide aux autres, ou pour se protéger soi-même. Ils considèrent que les stages suivis sont d'une "grande utilité" et qu'ils se sentent prêts à remplir au mieux leur mission et à honorer le pays.

Le responsable de la commission stadiers bénévoles, Fayçal Benmaghsoula, a souligné que le rôle des encadreurs volontaires "est d'une importance capitale dans la réussite du CHAN 2022. Ils travailleront en coordination avec les services de la sûreté nationale et veilleront à donner une excellente image de l'Algérie et à parfaire les capacités de sécurisation des compétitions qui répondent aux critères définis par la confédération africaine de football (CAF), ce qui assurera à l'Algérie des chances supplémentaires en faveur de sa candidature à la coupe d'Afrique des nations CAN 2025".

M. Benmaghsoula a considéré que la participation de jeunes bénévoles à l'encadrement d'une manifestation continentale, tel que le CHAN2022, "est en soi un atout très important pour confirmer la crédibilité des capacités organisationnelles de l'Algérie. Cela constitue un argument puissant pour les instances internationales qui décideront des pays organisateurs des compétitions telle que la CAN 2025".

Il a souligné que la sélection des stadiers bénévoles a été faite selon des critères rigoureux, de sérieux, de compétence, de disponibilité et d'engagement effectif pour l'image de l'Algérie. "Nous avons perçu chez ces bénévoles une grande motivation pour remplir leur mission de la meilleure façon qui soit", a indiqué M. Benmeghsoula, ajoutant que "les stadiers et stadières commenceront leur travail dès mardi, jour d'arrivée des délégations étrangères à Constantine".