Sénégal: Bilan des accidents de la route - 745 décès soit 2 morts par jour

Les accidents de la circulation causent la mort de 745 personnes par an ; soit 2 décès par jour. L'estimation est du Bureau d'information gouvernementale (Big). Il est à signaler, toutefois, que le chiffre ne tient pas compte des décès qui surviennent souvent quelques jours après les accidents. Le décompte concerne les morts recensés au moment des secours.

Au Sénégal, le fléau des accidents de la route engendre de lourdes pertes en vies humaines, avec des conséquences néfastes tant au plan économique que social. Les statistiques indiquent un taux moyen annuel de 745 décès ; soit 2 décès par jour. Les chiffres sont du Bureau d'information gouvernementale (Big). En 2022 (janvier au 30 septembre), 14.666 accidents ont été recensés, pour un total de 519 morts et 23.044 blessés, ajoute-t-il dans un document mis à la disposition de la presse. En plus des lourdes pertes en vies humaines, les accidents causent des pertes économiques estimés à 160 milliards F CFA ; soit 2% du PIB (Produit intérieur brut).

Les accidents les plus mortels sont survenus la nuit et sur les routes nationales (RN) ou départementales (RD). Entre 72% et 75% des dix derniers accidents les plus mortels ont eu lieu la nuit, entre 22h et 06h du matin. 81% de ces accidents impliquent au moins un véhicule de transport public de voyageurs ; soit 08 accidents sur 10. A signaler que ces données officielles ne prennent pas en compte souvent les décès survenus dans les structures sanitaires, après les accidents, ou des victimes qui perdront la vie quelque temps après un choc sur les routes.

Le Bureau d'information gouvernemental, se basant sur des données de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) et la Banque mondiale, rappelle que les accidents constituent un problème mondial. Ces deux structures estiment que le phénomène cause 50 millions de blessés et 1,35 million de décès. Dans une vingtaine d'années, le bilan pourrait être plus lourd, avec des prévisions qui tablent sur 13 millions de décès et 500 millions de traumatismes. Ce qui peut entraver le développement durable. Environ 90% des accidents mortels surviennent dans les pays à revenu moyen à faible (50% du parc mondial de véhicules).