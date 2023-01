Congo-Kinshasa: Communiqué de presse émis par le ministère des Relations extérieures du Brésil, le 9/01/2023

Actes de violence putschiste à Brasilia

Le ministère des Relations extérieures du Brésil exprime sa gratitude et prend acte des nombreuses manifestations de soutien et de solidarité reçues de la communauté internationale, à travers de différentes voies de communication, face au violent assaut enregistré le dimanche 8 janvier 2023 à l'Esplanade des ministères, à Brasilia.

La cérémonie d'investiture du président Luiz Inácio Lula da Silva, une célébration de la démocratie à laquelle ont assisté plus de 60 délégations internationales de haut niveau, a représenté une reconnaissance de la solidité des institutions démocratiques brésiliennes. Dans le même sens, depuis le dimanche en question, les pays et les organisations internationales ont unanimement et avec véhémence répudié les actes de terrorisme et de vandalisme qui ont choqué le Brésil et le monde.

L'État brésilien et ses institutions démocratiques sauront, une fois de plus, répondre à la gravité des crimes commis. Le gouvernement brésilien et le ministère des Relations extérieures continueront, avec détermination, à défendre et à agir en accord avec les préceptes de la Constitution de 1988, sous laquelle le pays enregistre la plus longue période de coexistence démocratique de son histoire républicaine.