Ile Maurice: Football féminin l Tournoi quadrangulaire - Maurice affronte les Saoudiennes ce soir

Elles auront trois rencontres amicales à disputer en Arabie saoudite à partir de ce mercredi soir. La sélection féminine de football reprend du service après presque cinq mois d'inactivité. Cette mise en jambes servira à trouver la bonne formule en vue des prochaines échéances et une symbiose dans le cadre des Jeux des îles de 2023 où le football féminin sera au calendrier des disciplines.

Vingt-quatre joueuses constituent la sélection. Un mélange entre anciennes et jeunes qui sera mis à l'épreuve dès ce soir à 21h30. Le Lady Club M croise le fer avec l'Arabie saoudite pour son entrée en lice dans le tournoi quadrangulaire. Malgré le fait d'être nouvelles dans le paysage footballistique, les Saoudiennes endosseront le costume de favorites au cours de cette rencontre.

Ce n'est que l'an dernier que le football féminin a réellement fait son apparition en Arabie saoudite. Mais le pays a déjà rattrapé une partie de son retard en enchaînant les rencontres amicales et en ramenant des résultats encourageants. C'est l'Allemande Monika Staab qui est à la tête de la sélection féminine et ce n'est pas n'importe qui.

Elle avait précédemment occupé le poste de manager de l'équipe féminine du Qatar et avant cela, elle était à la tête de la formation féminine de Frankfort où elle a notamment permis au club allemand de décrocher la Coupe de l'UEFA en 2002 et le championnat d'Allemagne en 1999, 2001, 2002 et 2003.

C'est Kersley Levrai qui sera en charge de la sélection et il sera assisté par Anielle Collet. Il y a encore quelques mois, c'est cette dernière qui occupait les fonctions de numéro 1. "La préparation a été courte mais nous avons un groupe motivé. Il y a trois équipes que nous ne connaissons pas forcément mais je pense que nos joueuses ont le potentiel pour aller chercher un résultat satisfaisant", a expliqué Kersley Levrai qui avait notamment été assistantentraîneur de la sélection des moins de 20 ans.

Le technicien va même plus loin puisque dans moins de huit mois, les Jeux des îles seront une nouvelle occasion pour les filles de tenter de briller sur le terrain. "Cette sortie en Arabie saoudite sera un tremplin pour les JIOI. Elle nous permettra de composer une équipe qui sera prête pour la compétition", a ajouté Kersley Levrai.

Au sein de l'équipe mauricienne, on retrouve notamment Cynthia Edouard, sans doute l'une des meilleures footballeuses que le pays ait produites. Cette dernière n'avait plus chaussé les crampons depuis plusieurs années et elle fera partie de l'ossature de l'équipe. D'autres joueuses expérimentées à l'instar d'Elodie Aliphon et d'Anaëlle Rassoie ont également été sélectionnées.

La sélection

Sejal Teeluck, Chaya Chodoychurn, Missam Mugroo, Anaëlle Rassoie, Coralie Verloppe, Yrena Limbiraza, Anaëlle Auguste, Honorat Jasmin, Laetitia Dadard, Chloé Desvaux, Mélissa Lauricourt, Ambre Apollon, Elodie Aliphon, Brooklyn Jheemla, Julie Gopal, Emilie Macaque, Cynthia Edouard, Tracy Fourneau, Eva Pierrot, Jerusha Ramasawmy, Fiona Félicité, Adriana Rosette, Marie-Michelle Sadien, Clarineda Arlandoo

Staff technique

Entraîneur : Kersley Levrai

Assistante-entraîneure : Anielle Collet

Coach des gardiens : Ricardo Adélia

Physio : Maria Jouaneau et Abdool Madarbocus

Team manager : Rosita Louise

Accompagnateurs : Ozair Jaunoo, Cyril Moorgine

Le programme

11 janvier - 21h30

Arabie saoudite - Maurice

15 janvier - 17h30

Pakistan - Maurice

19 janvier - 17h30

Comores - Maurice

Mondial féminin l Arbitrage: Queency Victoire retenue

La Mauricienne Queency Victoire fait partie des arbitres qui ont été sélectionnés par la Fifa pour officier durant la Coupe du monde féminine. Cet événement, conjointement organisé par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, aura lieu du 20 juillet au 20 août. Au total, 33 arbitres, 55 arbitres-assistants et 19 officiels de la vidéo ont été retenus pour le Mondial féminin.

Outre Maurice, le continent noir est aussi représenté par l'Afrique du Sud, le Togo, le Maroc, le Rwanda, le Cameroun, la Zambie, le Kenya et le Mali.