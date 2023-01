Ile Maurice: C'est la rentrée, mets en place les bonnes pratiques scolaires !

Zut, les vacances, c'est fini ! Adieu les grasses matinées, la télé jusqu'à minuit, l'overdose d'écran et les décalages horaires... les plages de sable fin et les glaces à cinq boules... snif snif... Mais, alerte pluies torrentielles oblige, encore un jour pour te préparer avant le grand saut dans une année scolaire.

C'est un calendrier académique "normal", de janvier au 3 novembre 2023, scindé en trois trimestres qui revient à partir du 10 janvier, du moins le 11 désormais, jour de la rentrée pour tous. Uniforme neuf, nouveau matériel scolaire, nouvelle école... C'est un nouveau départ qui attend des milliers d'élèves ; le moment d'apprendre sur les bancs de l'école ce que tu ne peux pas apprendre ailleurs. Souhaite donc la bienvenue aux copains, copines, anciens et nouveaux, maîtres et maîtresses, aux bonnes pratiques scolaires, et remercie la vie de te permettre d'apprendre toutes ces choses qui, pour certaines, n'auront d'utilité que de t'apprendre... à apprendre ou à raisonner !

Il est important de retrouver un rythme adapté à cette reprise scolaire et de bien s'organiser pour éviter le stress. Nos conseils, aux parents comme aux élèves, pour adapter les bonnes pratiques et prendre soin des fournitures scolaires.

On remet les pendules à l'heure !

Il est utile de remettre en place une certaine régularité dans les horaires de sommeil. Recommencez à avancer progressivement (d'environ 15 minutes) l'heure du coucher, mais également, celle du réveil. Et pas d'exception le dernier week-end. Cela perturberait à nouveau le rythme de votre enfant, et il risquerait d'être décalé pour le jour de la rentrée.

À l'heure des repas aussi...

L'été est souvent synonyme d'horaires de repas un peu décalés. Maintenant, mangez plus tôt et à des heures régulières. Profitez-en aussi pour mettre de la "forme" dans l'assiette de votre futur écolier en lui proposant une alimentation bien équilibrée. Une astuce ? Saupoudrez ses plats et ses desserts de germes de blé, concentrés en vitamines et en minéraux anti-stress.

Être attentif pendant les cours

Tout commence par une attention pendant les cours. La mémoire et la compréhension, c'est une histoire sensorielle* et cognitive. Être attentif, c'est activer vos sens (regarder le prof, le tableau, son cahier, écouter les mots, les phrases, etc.) et débuter la mémorisation et la compréhension de la leçon. C'est ainsi, déjà, au moins 50 % du boulot d'apprentissage de fait, et une partie en moins à faire une fois rentré à la maison... C'est donc du temps en plus pour jouer et être à nouveau en vacances pour quelques minutes...

Une fois à la maison, ce n'est pas encore fini...

Pour terminer le travail d'apprentissage, bien avancé pendant le cours, il reste un peu de travail à faire pour intégrer avec certitude cette nouvelle leçon dans vos connaissances ou compétences. Il s'agit de relire le soir avant de se coucher, de préférence les leçons de la journée. La nuit, le cerveau ne se repose pas tout à fait ; il archive, digère, et intègre tous les événements et toutes les données de la journée. Rafraîchir ainsi ses leçons du jour, c'est l'assister dans son travail de rangement et d'assimilation nocturne. Le matin, au réveil, peut également être un bon complément ou une alternative.

Les premières semaines

Les veilles de rentrée scolaire peuvent s'avérer difficiles pour les enfants et les parents ; il est important d'en être conscient. Il est bénéfique, dans la mesure du possible, d'éviter de communiquer son appréhension à l'enfant. En sa présence, le parent pourra choisir d'être une source d'encouragement en lui montrant l'intérêt qu'il porte à sa scolarisation.

Il est bien évidemment important que l'élève développe son autonomie, mais il est tout aussi important qu'il sente l'implication de ses proches. Il peut s'avérer utile de lui poser des questions sur les notions qu'il a apprises en classe ou de lui proposer de l'accompagner dans la réalisation de ses devoirs.

Trouver l'équilibre entre activités extrascolaires et temps libre

Il y a un lien entre la pratique d'une ou de plusieurs activités en dehors de l'école et la réussite scolaire.

Mais tout dépend du caractère de l'enfant. Certains sont plus actifs et polyvalents que d'autres. Un petit peut également se concentrer sur une activité ou être suffisamment occupé à la maison avec des jeux et de la découverte. Rien n'est prédéfini.

Conseils pour prendre soin des fournitures scolaires

♦ Recouvrir les livres au début de l'année

N'oubliez pas que vous passerez toute l'année avec les mêmes fournitures. Par conséquent, pour une plus grande durabilité, il est préférable de les recouvrir de papier. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un adhésif qui sert de couverture et de revêtement, qui protégera à la fois les cahiers et les livres, le dictionnaire ou les dossiers.

De plus, afin que le matériel ne soit pas perdu ou confondu avec celui d'autres enfants, vous pouvez l'identifier avec le prénom et le nom de l'enfant, et le nom du cours ou de l'établissement d'enseignement.

♦ Garder le sac à dos et les cahiers propres

Ne laissez pas l'enfant avoir des cahiers avec des rayures, des marques, des autocollants ou des dessins. Au contraire, apprenez-lui à les garder propres, en bon état, et à les traiter avec soin. Un cahier rayé donne une impression de fouillis et de saleté. De même, dites-lui de nettoyer son sac à dos de temps en temps avec un chiffon humide.

♦ Avoir un lieu de travail fixe

Si vous avez un lieu de travail fixe pour que votre enfant fasse ses devoirs, ceci lui permettra de récupérer le matériel à cet endroit unique, et ainsi de tout garder en ordre. Aussi, essayez de donner à l'enfant un compartiment ou un tiroir où il rangera son matériel de rechange, ou ceux qu'il n'a pas besoin d'emporter à l'école tous les jours.

Bonne rentrée scolaire et bonnes pratiques ! Et n'oubliez pas : apprendre c'est comme les vacances, c'est un peu tous les jours !

Essayez de procurer à votre enfant un lieu dédié où il rangera son matériel scolaire pour bien commercer l'année avec de bonnes pratiques.

Dico

*Sensorielle : "Qui se rapporte aux organes des sens, aux structures nerveuses qu'ils mettent en jeu et aux messages qu'ils véhiculent."