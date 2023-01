Ile Maurice: Rodrigues - Ground Zero

Le chef de l'executif de l'Assemblee Regionale de Rodrigues, Johnson Roussety, a étalé ce dimanche 8 janvier 2023 une vulgarite langagiere inqualifiable à l'occasion d'echanges sur le reseau Facebook, faisant montre d'un manque de retenue eu égard à ses fonctions officielles.

Un tel etalage de vulgarité ne fait honneur à personne, d'abord à celui qui les tient, ensuite à la fonction qu'il occupe et finalement réduit au Ground Zero l'image de la politesse et de la gentillesse dans les rapports humains que l'on associe normalement à Rodrigues et aux Rodriguais.

Tout a commencé avec un post suite à la prise de parole du PPS Francisco Francois de l'OPR lors du rasseblement annuel de ce parti à Pointe-Coton. Le Chef Commissaire l'a pris a partie avec un qualificatif outrancier pour ensuite écrire que le PPS devrait restituer à partir de minuit la voiture mise a sa disposition de même que le bureau et le personnel attaché à ses fonctions, en prenant soint de conclure "by order of the Chief Comissioner". Déjà à ce niveau il y a une confusion des genres revelatrice du melange des genres entre ses fonctions electives et la harangue politicienne destinee à stimuler les bas instincts de certains qui semblent apprécier ce genre de diatribe grossière.

Le prenant au mot certains internautes ont ainsi exprimé leur point de vue en interpellant le Chef Commissaire pour ses propos . C'est là qu'il a fait étalage de son repertoire vulgaire et grossier qui va à l'encontre du minimum attendu à ce niveau de responsabilité. Malheureusement ce n'est pas la premiere fois..C'est bien dommage pour Rodrigues et les Rodriguais- Reste a savoir comment ses alliés politiques du moment vont réagir à cet enieme débordement langagier. Ne dit on pas Chassez le naturel il revient au triple galop. Pourtant il y a tant d'autre sujets d'actualite qui demeurent en suspens pour améliorer le quotidien des Rodriguais...