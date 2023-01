Tunisie: CCI Cap Bon | Projet INTECMED - 60 mille euros pour les trois lauréats

Le projet profitera initialement à 12 entrepreneurs pour aboutir dans sa phase finale à la sélection de trois projets qui recevront un soutien financier de 30 mille euros pour le premier, 20 mille euros pour le deuxième et 10 mille euros pour le troisième.

La Chambre de commerce et d'industrie du Cap Bon (CCI Cap Bon) a organisé hier à Hammamet une journée d'information sur le projet 'Intecmed" - Incubateurs d'innovation et de transfert technologique en Méditerranée (Grèce, Espagne, Egypte et Tunisie).

L'événement a été marqué par la présence de la présidente de la CCI Cap Bon, Mme Najoua Attia, du directeur général de la CCI Cap Bon, Moez Hassen, du directeur général de l'Anpr, Chedly Abdelly, outre les différents acteurs de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans la région, ceux des secteurs public et privé, de la société civile...

Booster la synergie...

En donnant le coup d'envoi des travaux de cette journée, Mme Attia a indiqué que cette rencontre représente une opportunité pour l'ouverture sur le monde de l'investissement et de la technologie en Tunisie et sur le reste de la région méditerranéenne à travers le projet Intecmed qui regroupe quatre pays du Nord et du Sud de la Méditerranée.

" Intecmed regroupe des structures d'accompagnement, des institutions économiques, des porteurs d'idées de projets innovants, des étudiants, des universitaires, des PME, des start-up, des étudiants et des diplômés passionnés par l'innovation, la recherche scientifique, le transfert technologique et l'initiative privée... Donc, cette rencontre sera une occasion pour booster la synergie avec les acteurs de l'écosystème à l'échelle locale mais aussi nationale, surtout que la Tunisie jouit d'un gisement de talents créatifs et compétents et à l'heure où elle se positionne comme un grand réservoir en ressources humaines reconnues à l'échelle nationale et internationale avec une main-d'œuvre spécialisée dans les technologies, un savoir-faire dans beaucoup de domaines...

Il s'agit, également, d'une opportunité pour contribuer à l'élaboration de politiques dans un cadre collaboratif qui complète les politiques nationales existantes, ce qui, à son tour, peut renforcer la coopération internationale en créant un rapprochement entre la recherche et le système social ainsi qu'économique, en valorisant les résultats de la recherche, en engageant le secteur privé dans la recherche scientifique, en encourageant les compétences de recherche dans les quatre pays cités... ", a-t-elle souligné.

3,6 millions d'euros

Pour sa part, M.Hassen a indiqué que ce projet, qui s'étale sur une durée de 36 mois (septembre 2020-septembre 2023), vise à soutenir l'éducation, la recherche, le développement technologique et l'innovation afin de promouvoir le développement économique et social et développer un écosystème méditerranéen intégré.

" D'un budget total de 3,6 millions d'euros qui seront répartis sur les différents partenaires de quatre pays méditerranéens, le projet Intecmed est cofinancé par l'Union européenne, dans le cadre du programme ENI CBC MED, et vise à rapprocher les deux rives nord et sud de la Méditerranée via des projets transfrontaliers. Dans ce cadre, la priorité sera accordée au soutien de transfert technologique et à la commercialisation des résultats de la recherche, tout en renforçant les liens entre la recherche, l'industrie, le secteur privé et les citoyens afin de développer un écosystème d'innovation intégré au niveau régional ", a-t-il précisé.

Qu'entend-on par Rait ?

Sur un autre plan, M.Hassen a indiqué que l'événement est aussi une opportunité pour mettre en avant et présenter le défi commun entre les régions participantes du projet en termes d'innovation qui consiste à surmonter l'obstacle des différents acteurs travaillant avec l'innovation au niveau local pour coordonner leurs actions et créer des synergies.

Ces efforts ont porté leurs fruits et se concrétisent par la création de l'Alliance régionale pour le transfert technologique et l'innovation (Rait), qui regroupe la CCI Cap Bon et l'Anpr (Agence nationale de promotion de la recherche scientifique), deux partenaires du projet Intecmed, outre neuf structures de recherche, d'appui et des PME.

Cette alliance a comme mission de mettre en exécution un Mécanisme pour l'identification des innovations matures (Brim régional), exploiter les outils et procédures Intecmed, mettre en œuvre toutes les activités du projet Intecmed Tunisie et identifier les résultats de la recherche, maturation, transformation en innovations matures, promotion (événements de réseautage).

12 porteurs de projet dans chaque pays

Cette méthodologie Business Ready Innovation Mechanism (ou Brim) a été mise en œuvre en créant des alliances régionales pour le transfert technologique, la mise en place de points de facilité locaux d'innovation appelés incubateurs Intecmed, l'appel aux idées innovantes et la sélection de 12 porteurs de projet dans chaque pays, l'établissement de programmes de mentorat et des expositions d'innovation, où les investisseurs et les innovateurs ont la possibilité d'échanger leurs idées et leurs opportunités commerciales.

Et grâce à ce mentorat et au développement des compétences en planification d'entreprise, Intecmed -- prenant fin en septembre 2023 -- aboutira à la réalisation de 48 programmes de mentorat, la création de 12 nouveaux produits/services développés par les start-up sélectionnées dans les quatre pays et deux nouvelles entreprises au sein des 4 incubateurs Intecmed pour l'innovation et le transfert technologique installés respectivement à Borj Cédria (Tunisie), Alexandrie (Egypte), Séville (Espagne), Patras (Grèce) dans la région méditerranéenne et pour contribuer à la création de nouveaux postes d'emploi .

" A la fin du programme de mentorat, 12 plans d'affaires (sur un total de 82 candidatures) seront évalués et développés grâce aux programmes de coaching individuel, de formation et de réseautage d'Intecmed. Les trois meilleurs business plan bénéficieront d'une subvention garantissant le bon lancement de leur projet : 30.000 euros pour la 1ère place, 20.000 euros pour la 2e place et 10.000 euros pour la 3e place ", a souligné M. Hassen.

S'agissant des secteurs concernés, il a cité l'agroalimentaire (huiles et corps gras, fruits et légumes, céréales et dérivés, lait et dérivés, sucre et dérivés, poisson, produits diététiques, raffinage, conditionnement, boisson, décorticage) et l'artisanat (art de la table, décoration d'intérieur/d'extérieur, métaux, bois, meubles, tapis, tissage, textile et habillement, fibres végétales).