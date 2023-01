Soudan: Accord entre Al Jazeera et une société émiratie pour établir une ville résidentielle modèle

madni — Le wali par intérim de l'Etat d'Al-Jazeera, Prof. Ismail Awadallah Al-Aqib a conclu une visite aux Emirats Arabes Unis, duré de 9 jours, accompagné des ministres des Finances, de l'Infrastructure et de l'Urbanisme et du Directeur du Département des terres.

Le wali a annoncé la signature d'une note d'entente avec le groupe du Juma Al-Majidi pour établir une ville résidentielle modèle pour renforcer les efforts de l'État en faveur du développement immobilier dans une zone de 3 millions de mètres dans le nord de l'Etat sur la route nationale (Madani _ Khartoum). Il a révélé la formation d'une société polyvalente avec le Groupe du Juma al-Majdi pour la mise en œuvre des routes intérieures de l'État et le recyclage des déchets en coopération avec l'une des sociétés américaines pour la production d'électricité, les matériaux de pétrole, les matériaux de construction et de canalisations d'égouts en plus de la création d'un collège d'infirmières supérieures et d'un hôpital mondial. Al-Aqib a ajouté que les arrangements sont en cours pour établir un projet d'énergie alternative en coopération avec un certain nombre d'entreprises mondiales dans les états de Sinnar et du Nil Blanc, saluant les efforts qui a menés par l'Association des médias.