Congo-Kinshasa: Plus de deux ans après, Lualaba - Richard Muyej démissionne !

Le jeu politique se veut serré à moins d'une année des élections en République démocratique du Congo. Le Grand Katanga serait en train de battre le rappel des troupes. Les différents leaders de l'opposition se positionnent déjà pour jouer un rôle important dans la prochaine configuration de l'échiquier politique.

Le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej, a fini par démissionner officiellement hier mardi 10 novembre à travers une correspondance adressée au vice-ministre de l'Intérieur. Rappelé à Kinshasa peu avant la conférence des gouverneurs tenue en décembre 2020, Richard Mujej n'a plus jamais foulé le sol du Lualaba. Son absence prolongée de la RDC, n'avait cessé d'alimenter la polémique.

Muyej a confirmé sa démission à la radio onusienne en déclarant : " Je confirme avoir déposé ma démission. Et pour ceux qui suivent de près mon dossier, ils se rappelleront qu'il y a deux ans exactement, 10 janvier 2021, que j'ai été évacué en Afrique du Sud pour raisons de santé. Ça fait deux ans que je suis loin de ma province, deux ans que ma province tâtonne, deux ans que ma province peine à soutenir l'élan de relance, j'estime qu'il était temps que j'arrête ".

Il a affirmé avoir pris cette décision pour donner la chance à la province du Lualaba de retrouver sa légitimité et de se développer. Et d'ajouter: " Il était temps que j'arrête et que je donne la chance à la gouvernance de retrouver la légitimité, à travers des élections libres et transparentes pour qu'enfin les bases de relance soient consolidées. Je ne voudrais pas être l'obstacle au développement d'une province que j'aime beaucoup. Donc, c'est en toute liberté que j'ai déposé ma démission ".

Longtemps maintenu à Kinshasa sur convocation de l'ancien ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde, Richard Muyej a été contraint de démissionner au cours de la plénière de l'Assemblée provinciale du 10 septembre 2021. Les députés provinciaux de cette nouvelle province démembrée du Katanga siégeaient en session extraordinaire.

Il a été reproché à Muyej, le détournement de plus de 369 000 000 $US à l'issue d'une mission de l'Inspection générale des finances (IGF). 11 députés sur 18 ont voté pour cette destitution et 3 abstentions ont été enregistrées. Richard Muyej et son gouvernement étaient réputés, depuis lors démissionnaires.

C'est dans ce contexte de ralliement à l'Union sacrée après la rupture entre FCC et CACH que l'adjoint de Richard Muyej, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka va prendre les rênes de la province la plus riche de l'ex-Katanga. Petit à petit, un sentiment hostile au gouverneur s'était développé dans une certaine opinion.

Richard Muyej reviendra au pays en provenance de l'Afrique du Sud pour des raisons de santé par l'aéroport international de N'djili le 7 avril 2021. Il aura fallu plus de trois mois à Richard Muyej pour suivre les soins au pays de Mandela.

Quelques jours auparavant, c'est un bras de fer qui avait opposé Richard Muyej à Fifi Masuka, respectivement gouverneur et vice-Gouverneur du Lualaba. La pomme de discorde, la gestion financière dans cette province. Fifi Masuka avait accusé son titulaire de malversation financière et de disposer de plusieurs comptes bancaires parallèles à celui reconnu comme de la province, une version des faits que Richard Muyej avait rejeté du revers de la main.