Congo-Kinshasa: Publication de l'instruction académique 024, ESU - Fils Makanzu Imwangana salue la démarche de Muhindo Nzangi

Directeur Général de l'Institut National des Bâtiments et Travaux Publics (INBTP) de Ngaliema à Kinshasa, le Professeur-Docteur Fils Makanzu Imwangana n'a pas manqué de mots pour saluer le contenu de l'instruction académique n°024 qui, normalement, constitue une sorte de boussole devant conduire l'année académique 2022-2023 à bon port. Ce document contenant trois cent et trente directives a été mis à la disposition de la communauté académique et scientifique, le vendredi 6 Janvier 2023 par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, lors d'une cérémonie organisée, à cet effet, à l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe.

"Vous savez que depuis quelques années, le Ministre en charge de l'ESU donne justement des instructions. Nous le félicitons pour l'initiative... Il y a quelque chose d'éthique et de morale dans cette instruction 024. Même quand j'étais étudiant, je le dénonçais puisque moi, je suis un ancien élève des pères jésuites. Je voyais très mal comment les étudiants devaient négocier les frais académiques avec les comités de gestion. Donc, la suppression du COPA là où ça existe, est une très bonne chose. Nous ne devons pas négocier avec nos propres enfants, même s'ils sont majeurs ", a déclaré le Professeur Fils Makanzu.

"L'idée de négociation entre les comités de gestion et les délégations de représentants des étudiants, devenue une culture dans le processus de fixation des montants de frais académiques dans les Universités et Instituts Supérieurs, diminue en retour, la fierté et l'éthique des formateurs qu'ils sont", insiste ce Professeur, Docteur en sciences issu domaine de la Géographie de l'Université de Kinshasa, spécialiste en gestion des risques naturels et des catastrophes et, en même temps, Directeur Général de l'INBTP à Ngaliema

"Ça nous diminue un peu de notre fierté, de notre éthique en tant que parents et en tant que formateurs. C'est aussi un point positif que j'ai pu relever dans cette instruction. Evidemment, il y en a plein d'autres ", a-t-il poursuivi.

Pour rappel, contenant dans son ensemble, trois cent et trente (330) directives réparties en six (6) chapitres, l'instruction académique 024 accorde un regard soutenu non seulement aux recommandations des états généraux de l'ESU mais aussi, à la question de la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RD. Congo. Le changement de nom pour la filière d'accoucheuse en sage-femme, la création d'une caisse centrale pouvant percevoir tous les frais payés dans les établissements, la formation militaire théorique et pratique de 30 jours pour les candidats nouvellement inscrits au niveau supérieur, la mise en œuvre d'un service de numérisation de gestion des établissements notamment, avec le programme de connectivité des universités et instituts supérieurs figurent parmi les priorités de cette Instruction n°024. D'ailleurs, elle est accompagnée d'une liste en annexe reprenant les établissements autorisés à organiser la Faculté de Médecine et à fonctionner dans le pays, après la dernière publication officielle des résultats du contrôle de viabilité.