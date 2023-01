Algérie: Foot / CHAN-2022 - toutes les dispositions prises en prévision du tournoi

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a affirmé, mercredi à Alger, que toutes les dispositions avaient été prises en prévision du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022, assurant de la pleine disponibilité de tous les services concernés par la sécurisation de ce rendez-vous sportif.

Présidant une réunion de coordination avec les walis d'Alger, Oran, Constantine et Annaba concernées par cette compétition en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazag Sebgag, M. Merad a évoqué les préparatifs du CHAN-2022 dont l'ouverture est prévue vendredi prochain, insistant sur la nécessité "de prendre en charge le moindre détail en vue de donner la meilleure image de l'Algérie et ses véritables capacités en matière d'organisation de manifestations sportives régionales, mais également internationales dans l'avenir".

"La réunion d'aujourd'hui vient pour s'assurer de la pleine disposition à faire réussir le rendez-vous de l'Algérie, et pour affirmer que la coordination des efforts entre toutes les parties concernées par l'organisation de Championnat est complémentaire", a-t-il expliqué.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sport a mis l'accent sur "l'importance de la présence du public dans le succès de cet évènement", appelant la société civile et tous les acteurs concernés à "participer à la sensibilisation du public à l'importance du respect des hymnes nationaux des sélections participantes, car cela prouvera que l'Algérie est capable d'organiser des manifestations internationales".

Il a fait part de l'élaboration d'"un programme riche en coordination avec tous les autres secteurs ministériels sous la supervision des walis concernés en vue d'organiser des expositions, des galas et des festivals culturels en marge de cet évènement africain dans le but de mettre en exergue l'image de l'Algérie".

Les walis d'Alger, Oran, Constantine et Annaba ont passé en revue les derniers préparatifs en prévision de cette manifestations sportive dont l'escorte, l'accueil et l'hébergement des délégations, les circuits touristiques prévues, outre les différentes activités et manifestations culturelles programmées lors de ce rendez-vous.