Algérie: Mascara - Préparation avec ferveur de la célébration de Yennayer

MASCARA — Les habitants de la wilaya de Mascara s'apprêtent à célébrer avec ferveur la fête du nouvel an amazigh "Yennayer".

Comme à l'accoutumée, les différentes villes de la wilaya se distinguent par le commerce du blé et des légumes secs, produits essentiels dans la préparation du plat traditionnel "cherchem" que les ménagères proposent le jour de l'an amazigh correspondant au 12 janvier.

En outre, le commerce des fruits secs et des confiseries achalandent les étals des magasins d'alimentation et des vendeurs ambulants investissent les quartiers proposant ces produits très prisés quelques jours avant la célébration de la nouvelle année amazighe.

A la veille du nouvel an, les familles préparent le plat principal "Rougag" qui fait la renommée de la région. La femme la plus âgée de la famille se charge de cette mission comme c'est la coutume pendant cet événement patrimonial.

Kheira, une citoyenne de 75 ans, a indiqué que les familles de Mascara préparent un grand plat fait de doum, la veille de la célébration du nouvel an amazigh pour le garnir de différents fruits secs et de douceurs qu'elles déposent au milieu de la table à manger. Les enfants en ont plein les yeux. Chacun a droit à une part de "Mekhalet" (mélange) pour remplir sa petite bourse. La répartition dans les petits sacs des fruits secs et autres friandises se fait par une personne âgée de la famille, a-t-elle ajouté.

"Les habitants de Mascara qui célébrant dans la joie et la bonne humeur Yennayer préservent toujours leurs us et coutumes , en privilégiant le caractère familial de la fête dans tous les foyers de la ville", a souligné cette septuagénaire.

Les Directions de la culture et des arts, de la jeunesse et des sports et de l'éducation mettent sur pied, pour leur part, des programmes qui comportent de riches activités artistiques et culturelles en mettant en valeur le richissime patrimoine de la wilaya pour célébrer le nouvel an amazigh.

Dans ce cadre, la Direction de la culture et des arts a programmé diverses expositions de produits artisanaux locaux qui caractérisent cette fête, tels que des ustensiles et autres matériels en argile et en bois, mais aussi en alfa et en doum. Des chants des genres oranais et bédoui sont animés par des artistes de la wilaya, en plus de spectacles folkloriques présentés par des troupes artistiques de la région, selon la Direction de la culture de la wilaya.

Le programme comprend également des représentations théâtrales, des activités artistiques et des kermesses symboliques spécial Yennayer dans les foyers des personnes âgées des communes de Mascara et de Sig, en plus de concours du meilleur article traitant des us et coutumes célébrant cette fête dans la région, du meilleur dessin et du meilleur poème.

Pour sa part, la Direction de la jeunesse et des sports a programmé plusieurs activités artistiques et culturelles au niveau des structures de la jeunesse, dont des spectacles de musique traditionnelle interprétés par des orchestres de jeunes, la projection de vidéos réalisées par les clubs audiovisuels des maison de jeunes, portant sur les us et coutumes des habitants de la région relatifs à la célébration de Yennayer, ainsi que des chants patriotiques en langue amazighe interprétés par les adhérents des établissements de jeunesse et des mini-tournois de tennis de table et d'échecs, a-t-on fait savoir.

La Direction de l'éducation a concocté, quant à elle, diverses activités au niveau des écoles primaires, avec la participation des élèves et des enseignants, notamment des défilés en costumes féminins traditionnels, des expositions de produits artisanaux et des cérémonies célébrant le nouvel an amazigh, au cours desquelles des fruits secs et des confiseries sont offerts aux présents selon cette instance.