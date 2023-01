Afrique: Semaine mondiale de sécurité des patients - Le ministre de la Santé invité au sommet de Suisse

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Suisse nouvellement accrédité en République démocratique du Congo a présenté récemment ses civilités au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. A cette occasion Chasper Sarott lui a fait part de son invitation à participer à la Semaine mondiale de sécurité des patients.

Le ministre Jean-Jacques Mbungani a échangé avec son hôte pour la toute première fois. L'échange a porté, entre autres, sur l'accompagnement de son ministère à la réalisation des différents projets de santé initiés par la Suisse en République démocratique du Congo.

A l'issue de l'audience, le diplomate suisse a souligné qu'il est venu remettre au ministre de la Santé son invitation au sommet de la Semaine mondiale de sécurité des patients, reporté de deux ans à cause de la pandémie de la covid-19 mais qui maintenant peut avoir lieu dans une thématique qui a un intérêt global aussi bien pour la RDC que pour bien d'autres pays.

" J'ai passé l'invitation au ministre qui a promis de l'analyser et, si possible, de se rendre en Suisse fin février pour prendre part à ce sommet ", a-t-il déclaré. Par ailleurs, Chasper Sarott a dit espérer une collaboration efficace avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention.

"J'espère que cette première rencontre va marquer le début d'une belle collaboration entre la RDC et la Suisse. Cette dernière étant engagée en RDC, notamment dans trois provinces dont l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-kivu, avec un programme dont un des piliers est le domaine de la santé où on travaille avec le ministère de la Santé. J'espère qu'avec l'appui du ministre, l'on puisse vraiment aller de l'avant et renforcer notre collaboration dans ce domaine", a-t-il conclu.