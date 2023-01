Afrique: Hydrocarbures - Le comité d'experts statue sur les prix du brut au titre du dernier trimestre 2022

Le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, le Pr Macaire Batchi, a lancé le 11 janvier à Kintélé, dans le département du Pool, les travaux du comité des prix des hydrocarbures en République du Congo, au titre du quatrième trimestre de l'année 2022.

Les sociétés pétrolières œuvrant au Congo, les experts du secteur des hydrocarbures et les responsables et cadres de l'administration pétrolière prennent part à la réunion stratégique qui va se clôturer le 13 janvier. Pendant trois jours, ils vont débattre et fixer les prix du brut des produits d'hydrocarbures extraits au Congo, au titre du dernier trimestre de l'année 2022.

Ces prix seront fixés en dollars par baril et concernent, entre autres, les bruts Djéno Mélange ; Nkossa blend ; Yombo ; Nkossa butane et Nkossa propane. A l'issue de cette réunion technique, les experts détermineront la moyenne trimestrielle des prix fixés des hydrocarbures en République du Congo, en dollars par baril avant de dégager un différentiel global et définitif.

Ouvrant les travaux, le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures a salué les efforts consentis par le Congo dans la production des produits d'hydrocarbures ces deux dernières années, en dépit de la chute des cours du baril de pétrole sur le marché mondial et de la pandémie de coronavirus.

Il a, par ailleurs, annoncé une bonne perspective macroéconomique cette année, marquée par une hausse prévisionnelle remarquable de production. " S'agissant de la production de pétrole brut, grâce au lancement des projets d'optimisation de la production par le développement de nouveaux permis d'exploitation et de redéveloppement des champs matures, nous nous sommes fixés comme objectif ambitieux de passer cette année de la barre symbolique des 300 000 barils de pétrole brut par jour produits en République du Congo ", a indiqué le Pr Macaire Batchi, lisant le discours du ministre des Hydrocarbures.

Rappelons que la dernière réunion de fixation des prix d'hydrocarbures comptant pour le troisième trimestre de l'année 2022 s'est tenue en octobre dernier, à Pointe-Noire.