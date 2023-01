Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Janvier 2023

Guinée : Coopération régionale- La ministre burkinabè des Affaires étrangères à Conakry

Les deux pays sont dirigés par des militaires. Il s’agit d’une visite qui vise à raffermir les liens entre la Guinée et le Burkina. A la tête d'une forte délégation, la ministre burkinabé des Affaires étrangères, Olivia Rouamba est arrivée le mardi 10 janvier dans la capitale guinéenne pour une visite de travail de 48 heures. « C'est une visite qui sera l'occasion pour nous de passer en revue les relations bilatérales entre nos deux pays. Des relations d'ailleurs qui sont au beau fixe et qui ne datent pas de maintenant », a déclaré la ministre des affaires étrangères du Burkina. Selon la cheffe de la Diplomatie burkinabè, ce séjour sera mis à profit pour envisager un renforcement de cette coopération. « Je voudrais relever que c'est sur instruction de son excellence président de la transition capitaine Ibrahima Traoré que la présente mission est entreprise à Conakry », a justifié Mme Kouamba.( Source : Apa)

Mali : Terrorisme- Le Gsim assure s’installer dans la « banlieue » de Bamako

Le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (Gsim) ne cache plus son objectif d’encercler la capitale du Mali. Il a revendiqué mardi 10 janvier deux assauts contre des checkpoints de la gendarmerie à Didiéni et à Sébékoro. La coalition jihadiste sahélienne liée à Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), affirme s’installer progressivement « dans les faubourgs de Bamako ». Dans ces deux localités situées respectivement dans les régions de Kayes (ouest) et de Koulikoro (centre), les insurgés islamistes affirment avoir tué au moins un gendarme, détruit plusieurs véhicules et emporté des armes. Le 2 janvier dernier, le même groupe s’était attaqué au poste de contrôle de Kassela, à une quarantaine de kilomètres, à l’est de Bamako, tuant un agent de la protection de l’environnement et des forêts. (Source : journal du Mali)

Benin : Coopération régionale- Umaro Sissoko Embalo chez Patrice Talon.

Umaro Sissoko Embalo, le président en exercice de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) était à Cotonou mercredi 11 janvier 2023. Cette visite selon des sources concordantes, s’inscrit dans le cadre des relations diplomatiques entre le Bénin et la Guinée Bissau. Le chef de l’État bissau guinéen au cours de son séjour à Cotonou aura un tête à tête avec homologue béninois. Après la rencontre avec le président de la République, Umaro Sissoko Embalo a animé une conférence de presse. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Rapport de la Cour des comptes- Le Fmi « attentif » à la suite réservée

La réaction du Fonds monétaire international (Fmi) sur l'accablant rapport de la Cour des comptes dans la gestion des fonds Covid-19 au Sénégal et la grogne de certains transporteurs suite aux nouvelles mesures de l'Etat préoccupent principalement les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à Apa.« Le Fmi est attentif sur la suite à donner au rapport de la Cour des comptes » sur la gestion des 1000 milliards de Fcfa de la Covid-19 au Sénégal, déclare dans Walf Quotidien Mesmin Koulet-Vickot, représentant-résident du Fonds monétaire international (Fmi) au Sénégal. Il note que « les subventions à l'énergie sont régressives. Elles ont coûté 750 milliards de Fcfa à l'Etat en 2022 et atteindraient 800 milliards en 2023 » alors qu « aujourd'hui, le Sénégal dispose de marges de manœuvre budgétaire limitées ». (Source : presse locale)

Burkina Faso : Gouvernement -Un nouveau remaniement ministériel

C'est la 2e fois en trois mois que le capitaine Ibrahim Traoré change de ministres depuis son accession au pouvoir. Issouf Sirima est débarqué du gouvernement de la Transition, seulement trois mois après sa nomination. Il est remplacé par Boubacar Savadogo au poste de ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, selon un décret lu à la télévision nationale, ce mardi 10 janvier 2023, dans la soirée. Les raisons de l'éviction de M. Sirima n'ont pas été dévoilées. Il avait été le premier membre du groupement à s'inscrire pour devenir Volontaire pour la défense de la patrie (Vdp) afin d'inciter les jeunes à s'engager comme supplétifs de l'armée dans la guerre contre les groupes jihadistes. Le nombre de portefeuilles ministériels est passé aussi de 23 à 24 avec la création d'un ministère délégué chargé des ressources animales. (Source : Presse locale)

Côte d’Ivoire : Hadj et Oumra 2023 - L’Arabie Saoudite et la Côte d’Ivoire signent un mémorandum

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d’armée, Vagondo Diomandé conduit une délégation, à Djeddah, depuis le 7 janvier 2023, en Arabie Saoudite. Il prend part à la conférence internationale sur les préparatifs du Hadj et de la Oumra 2023. A cette occasion, il a été reçu par le Ministre saoudien du Hadj et de la Oumra, Dr Tawfiq Bin Fawzan-Rabiah. Les deux personnalités, rapporte une note d’information transmise à Fratmat.info, ont signé un mémorandum d'entente sur les modalités du Hadj, édition 2023 (1444 AH). Il ressort de cet accord que les conditions du hadj sont les mêmes qu'en 2019 avant l’épidémie de la Covid-19. Cependant des changements pourraient survenir en fonction des circonstances. Pour l’édition 2023 du Hadj et de la Oumra, la spécificité de l’âge est levée. Par ailleurs les compagnons dans les passeports ne sont pas acceptés.

Tchad : Intégration- Le collectif des diplômés tchadiens des Enam se prononce

Le collectif des diplômés tchadiens des Écoles nationales d’administration et de magistrature (Enam) de l'extérieur a fait un point de presse le 10 janvier 2023 au Cefod.Le collectif des diplômés tchadiens des Ecoles nationales d’Administration et de Magistrature du Cameroun, du Niger et du Togo (Enam) s’insurge contre le ministère de la Fonction publique. Selon le président de ce collectif, Djibrine Mahamat Abakar, en date du 17 mars 2022, le Collectif des diplômés tchadiens des Ecoles nationales d’Administration et de Magistrature (Enam) de l’extérieur a introduit une fiche à l’attention de du Président de la République demandant l’intégration de tous les lauréats des Enam du Cameroun, du Niger et du Togo.Le collectif s’est prononcé sur l'intégration de 5000 jeunes à la fonction publique en 2022. . (Source : Journal du Tchad)

Cameroun : Produits tropicaux- Les exportations de bananes en hausse

Le pays a exporté 24 643 tonnes en décembre 2022, contre 20 631 à la même période en 2021.Une hausse de 18,6% en glissement annuel, selon les statistiques rendues publiques lundi par l'Association bananière du Cameroun (Assobacam). Cette performance est tirée par les Plantations du Haut Penja (PHP), suivies par la Cameroon Development Corporation (Cdc) et Boh Plantations Limited (Bpl), trois opérateurs exerçant essentiellement dans les régions du Sud-Ouest et du Littoral. Les Plantations du Haut Penja (PHP) ont exporté 19 572 tonnes contre 17 677 tonnes en décembre 2021, soit une augmentation de 1 895 tonnes. (Source : Journal du Cameroun)

Maroc : Communauté africaine à l’étranger- Un forum à Rabat ce jeudi

Le Maroc et le Togo co-présideront, jeudi 12 janvier à Rabat, un forum sur la communauté africaine établie à l’étranger. Le thème retenu pour cet événement est « la réduction des coûts de transferts de la diaspora africaine ». Le Forum sur les communautés africaines établies à l’étranger sera présidé conjointement par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue togolais, Robert Dussey, apprend-on auprès du ministère marocain des Affaires étrangères. Ce forum, qui verra également la présence d’autres ministres, de directeurs de banques centrales africaines, ainsi que d’experts africains, discutera du thème «la réduction les coûts de transferts de la diaspora africaine », ajoute-t-on de même source. ( Source : Apa)