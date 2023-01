Congo-Kinshasa: La Suède présente sa stratégie de coopération et de développement en RDC, de 2021 à 2025

L'ambassadeur de Suède en RDC, a tenu ce mardi 10 janvier une conférence de presse en sa résidence à Kinshasa au cours de laquelle il a présenté la stratégie de coopération de développement de son pays en RDC, pour la période 2021-2025.

Cette stratégie de coopération est axée, entre autres, sur le service égalitaire de la santé, le développement durable de communautés et l'environnement.

La Suède appuie financièrement les organismes nationaux et internationaux pour répondre aux besoins de la population victime des guerres.

" On a parlé du secteur de la santé et de l'accès égalitaire au service santé, la santé des femmes et des filles et des enfants. On a parlé encore d'un autre secteur, qui est celui de la consolidation de la paix qui est lie aux différentes perspectives alors d'aide d'urgence à court terme mais aussi au développement à long terme, et aussi aux questions de stabilité, de sécurité où la Suède est déjà présente à travers différents partenaires humanitaires et aussi de développement comme l'UNFPA, ONU Femmes, Le PAM, le PNUD " dans l'Est du pays, a précisé l'ambassadeur Henric Rasbrant

Le diplomate suédois a également évoqué l'appui financier "flexible" accordé aux partenaires la ou les besoins sont plus importants et plus grands.