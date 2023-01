Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Une nouvelle équipe à la tête de l'Onat

L'Observatoire national d'aménagement du territoire (Onat) a désormais une nouvelle équipe dirigeante composée du coordonnateur Jacques Ilunga Lubatshi et de son adjoint, Joseph Isolumbu Isekakola.

La cérémonie de remise et reprise entre l'équipe sortante et entrante a eu lieu le 11 janvier au siège de l'Onat, un établissement relevant du ministère de l'Aménagement du territoire. Elle s'est déroulée en présence du secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu; du directeur de cabinet du ministre d'Etat de l'Aménagement du territoire, Me Patience Bondonga; du directeur général du Fonds national d'aménagement du territoire, Joseph Isangamela; du chargé des missions adjoint de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Willy Bulu et du personnel de l'Onat.

Premier à prendre la parole, le coordonnateur sortant de l'Onat, Henri Alinga Moke, a remercié le ministre d'Etat de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, pour la confiance qu'il avait placée en son équipe. Il a souhaité plein succès à la nouvelle équipe tout en lui assurant sa disponibilité en cas de nécessité. " Nous restons disponibles pour pouvoir apporter tant soit peu nos efforts dans la bonne marche de l'Onat. Sous votre direction, nous aimerions apprendre que l'Onat est allé bien plus loin... ", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le coordonnateur de l'équipe entrante, Jacques Ilunga, a également remercié le ministre d'Etat Guy Loando Mboyo qui ne ménage aucun effort pour relever ce secteur. Tout en prenant l'engagement d'accompagner le ministère dans l'atteinte de ses objectifs, le nouveau coordonnateur a invité le personnel de l'Onat à un sens élevé de responsabilités pour contribuer au rayonnement de ce service qui a notamment comme missions d'observer, suivre, traiter, analyser er diffuser des informations sur la dynamique de l'espace physique de la République démocratique du Congo.

Intervenant en dernier lieu au nom du ministre d'Etat, le directeur de cabinet, Me Patience Bondonga, a plus prodigué des conseils à la nouvelle équipe tout en saluant les efforts du comité sortant. Il a prôné la collaboration entre le personnel et rappelé les responsabilités qui incombent à l'actuelle équipe.

L'heure, a-t-il indiqué, n'est plus aux discours mais à la responsabilité. " Le ministre attend de vous beaucoup d'efforts et de sacrifices. La tâche ne sera pas facile mais vous devez aussi savoir que le ministre a su choisir les personnes qui ne reculent pas devant la tâche. Soyez rassurés de l'accompagnement du ministre ", a souligné Me Patience Bondonga, insistant sur le climat de paix, de collaboration et de travail qui doit régner à l'Onat. " L'heure n'est plus à la chasse aux sorcières. Vous n'entrez pas en fonction pour régler des comptes. Le ministre attend que règne à l'Onat la paix et les bonnes relations. Nous devons faire de l'Onat ce qu'il doit réellement être ", a conseillé le directeur de cabinet.

La cérémonie de remise et reprise à l'Onat a été marquée par la signature des procès-verbaux, l'échange des signataires, la remise du sceau, symbole du pouvoir, au coordonnateur entrant et enfin la visite des différents bureaux de l'Onat.