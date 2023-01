Congo-Brazzaville: Journée nationale du civisme - Un appel au ressaisissement lancé à la jeunesse

Sensibiliser à la problématique de citoyenneté en vue de l'élévation de la conscience civique et morale, tel est l'objectif visé lors de la Journée nationale du civisme célébrée le 11 janvier de chaque année.

" Lutter contre les nouvelles formes de délinquance juvénile pour garantir l'édification d'une société paisible, dans le strict respect des valeurs civiques et morales " est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée nationale du civisme. Un thème, selon le ministre de la Jeunesse, qui constitue un axe majeur que les pouvoirs publics, la société civile et les institutions de la jeunesse se doivent d'explorer pour affronter avec détermination et efficacité les problèmes qui affectent les milieux jeunes.

" Il s'agit notamment d'assurer à ces jeunes un encadrement psychosocial, une formation à la citoyenneté et aux valeurs républicaines, un apprentissage aux métiers et un accompagnement à l'insertion socioprofessionnelle ", a suggéré Hugues Ngouélondélé. Le Congo, a-t-il rappelé, est une terre hospitalière et un havre de paix. Cette noble vocation, a-t-il regretté, est en train de " s'étioler progressivement au profit des comportements et attitudes inciviques souvent observés en milieux jeunes ", citant les phénomènes " Bébés noirs ", " Kulunas ", " Américains ", " Arabes " et autres.

La jeunesse, a précisé le ministre, est l'espoir de la nation parce qu'elle possède des caractéristiques propices au développement, à savoir l'énergie, le dynamisme et le sens de l'innovation. " L'éducation étant un facteur indispensable à l'élévation de la conscience citoyenne, outre la cellule familiale et l'école, il revient à tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la jeunesse de s'y impliquer ", a commenté Hugues Ngouélondélé.

La crise des valeurs que traverse le pays n'est pas une fatalité, a soutenu le ministre de la Jeunesse, assurant que le gouvernement, dans la recherche des solutions idoines aux problématiques de la jeunesse, s'emploie à créer les conditions permettant une prise en charge effective des jeunes dans le cadre du Plan national de développement 2022-2026.

" Dans cette optique, le président de la République a tout récemment instruit le gouvernement à rendre opérationnels, dans les meilleurs délais, les centres de rééducation et de réinsertion des jeunes de Bokania, dans le département de la Cuvette, et d'Aubeville, dans le département de la Bouenza. C'est ici l'occasion de lancer à notre jeunesse un vibrant appel au ressaisissement de sorte que se réalise dans la paix, l'unité et le travail, le programme de société du président de la République "Ensemble poursuivons la marche" ", a-t-il souligné.

Notons que cette journée a été instituée par le décret n°2018-325 du 17 août 2018.