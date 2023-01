Soudan: Le vice-président du Conseil de souveraineté rentre chez lui

Khartoum — Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition (CST), le général Mohamed Hamdan Daglo, est rentré chez lui, aujourd'hui mercredi après une visite officielle au Kenya.

Il a été reçu à l'aéroport de Khartoum par le secrétaire général du CST, le lieutenant-général Mohamed Al-Ghali et le sous-secrétaire et ministre suppléant des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dafa'alla Al-Haj Ali.

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dafa'alla Al-Haj Ali, a affirmé dans un communiqué de presse à l'aéroport de Khartoum que la visite du vice-président du CST au Kenya a eu lieu à l'invitation officielle de son homologue kenyan et a duré deux jours. .

Il a ajouté que le vice-président du CST a tenu des réunions avec le président kenyan, William Ruto et son adjoint et a discuté de questions d'intérêt commun dans le cadre des relations historiques entre les deux pays en plus des questions de paix et de sécurité dans la région sous la direction soudanaise de l'IGAD.

L'ambassadeur Dafa'alla a déclaré que Daglo a félicité le président du Kenya pour sa victoire aux élections et a discuté avec lui du renforcement des relations politiques et économiques et qu'un accord a été conclu sur la coopération dans le domaine des transferts bancaires.

Il a ajouté que le vice-président du CST a rencontré le personnel de l'ambassade du Soudan au Kenya et a discuté avec eux des problèmes de l'école et de la communauté soudanaises au Kenya, indiquant que la visite a atteint ses objectifs.