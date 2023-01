Tunisie: Examen des moyens de renforcer le partenariat culturel entre la Tunisie et les Etats-Unis

TUNIS — Le renforcement du partenariat culturel entre la Tunisie et les Etats-Unis d'Amérique, notamment en matière de sauvergarde du patrimoine historique et des réserves nationales des arts plastiques, a été au centre d'une séance de travail tenue, mercredi, au siège du ministère des Affaires Culturelles à Tunis.

Selon un communiqué du ministère, publié sur sa page officielle Facebook, la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, a reçu une délégation américaine conduite par Natasha Franceschi, chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Tunis.

La séance a eu lieu en présence de Dimitri Tarakhovski, chargé des Affaires culturelles à l'ambassade américaine et Scott Dobberstein, directeur de la mission de l'Agence des États-Unis pour le developpement international (USAID) en Tunisie.

L'échange d'expertise en matière de transfert et de sauvegarde du patrimoine artistique a été au centre de l'entretien, indique la même source. Il s'agit du transfert des œuvres d'art qui logent actuellement dans les dépôts de Ksar Said au Bardo, vers le musée d'art moderne et contemporain, à la Cité de la Culture.

La partie tunisienne a parlé de projets futurs pour la restauration de certains sites historiques du Grand Tunis dont Dar Ben Abdalkah, à la médina de Tunis, Borj Baccouche à l'Ariana et le Palais des Lettres et des arts, Ksar Said, au Bardo. A ce sujet, la ministre a évoqué les démarches en cours pour renforcer la sauvegarde du patrimoine national, selon les normes scientifiques.

Ces projets devraient impliquer des spécialistes dans la sauvegarde et la restauration du patrimoine, a fait savoir la chargée d'affaires américaine, tout en soulignant qu'une coordination devra être faite pour mettre en place ce genre de travaux dans le cadre d'accords de partenariats bilatéraux.

Il a ete convenu de programmer la visite de représentants de fonds d'aide américains dans le partanariat culturel en vue de prendre connaissance des besoins nationaux en matière de sauvergarde du patrimoine et sa restauration.

Les deux parties ont également convenu de fixer une date ultérieure pour la signature d'un mémorandum d'entende entre les gouvernements des deux pays, sur les modalités de transfert des pièces et objets archéologiques et anthropologiques, de la Tunisie vers les Etats-Unis.

Le ministère a annoncé qu'une nouvelle séance de travail sera bientôt consacrée au suivi des projets de restauration au Colisee d'el Jem et sur le site d'Oudhna, en vue de examiner les obstacles qui entraveraient le parachèvement des travaux.