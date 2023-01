Algérie: Lamamra reçu par le président de la République du Congo

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu mercredi à Brazzaville, en qualité d'envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, à qui il a remis une lettre de son frère, le Président Tebboune", indique un communiqué du ministère.

"En qualité d'envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu mercredi à Brazzaville, par le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, à qui il a remis une lettre de son frère, le Président Tebboune", précise le communiqué.

"En consécration de l'engagement exprimé dans la lettre du Président de la République, de renforcer la communication et de perpétuer la tradition de la coordination entre les deux chefs d'Etat ainsi que de poursuivre leurs efforts communs pour la consolidation des relations fraternelles et de coopération, la rencontre a été une occasion pour explorer les perspectives prometteuses devant propulser la coopération bilatérale dans divers domaines notamment en ce qui concerne les échéances bilatérales importantes prévues cette année, outre les échanges sur la situation internationale et régionale ainsi que les défis qui s'imposent pour les pays et peuples africains", ajoute la même source.

"Dans ce sillage et au nom du Président de la République, M. Lamamra a réaffirmé le soutien de l'Algérie aux efforts consentis par M. Denis Sassou-Nguesso à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) pour la Libye à même de réunir toutes les conditions pour faire réussir le processus de réconciliation nationale dans ce pays frère", souligne le communiqué.

Pour sa part, le Président Denis Sassou-Nguesso a exprimé sa considération des démarches de son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, lesquelles reflètent son engagement à contribuer au renforcement de l'action africaine commune, dans le cadre de l'organisation continentale et à l'unification des positions des Etats africains sur la scène internationale.

Le Président congolais a également chargé M. Lamamra de transmettre ses chaleureuses salutations à son frère le Président Tebboune, exprimant le souhait de poursuivre leur collaboration étroite aux plans bilatéral et multilatéral, sur la base de l'attachement ferme des deux pays aux principes et objectifs consacrés dans la charte des Nations unies et l'acte constitutif de l'Union africaine (UA).

M.Lamamra a, par ailleurs, eu des entretiens bilatéraux avec son homologue congolais, M. Jean-Claude Gakosso, sur les préparatifs des prochaines échéances bilatérales ainsi que la concertation et la coordination autour des rendez-vous prévus au double plan africain et international.